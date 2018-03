Pre časť Slovenska platí výstraha pred nárazovým vetrom, Tatry potrápi sneh

POPRAD 15. marca (WebNoviny.sk) – Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu 1. stupňa, ktorá platí pre okresy Poprad a Kežmarok. Od soboty očakáva nárazový vietor s rýchlosťou 65 až 85 km/h, v dôsledku ktorého dôjde k tvorbe snehových jazykov a závejov na cestách. Toto riziko má podľa predpovedí zotrvávať počas celého víkendu.

Vodiči pod Tatrami by sa mali pripraviť na sneženie a silný nárazový vietor. Už v piatok k nám totiž začne prúdiť od severovýchodu studený arktický vzduch, ktorý spôsobí výrazne ochladenie. V dôsledku toho sa na konci týždňa očakáva prevažne veľká oblačnosť, na viacerých miestach dážď so snehom, ktorý miestami vystrieda sneženie. To bude navyše sprevádzať aj silný nárazový vietor.

Cestári sú na zhoršené počasie pripravení. „Poveternostné podmienky nepretržite monitorujeme. Naši vodiči sú pripravení v denných aj nočných zmenách okamžite reagovať na aktuálny vývoj počasia,” informoval agentúru SITA Marián Barilla, riaditeľ správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (PSK), oblasť Poprad.

Údržba ciest zároveň vyzýva všetkých účastníkov cestnej premávky, aby svoju jazdu v sťažených podmienkach prispôsobili stavu a povahe vozovky, poveternostným podmienkam a svojim schopnostiam.