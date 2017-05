Pre Danka je prvoradé zdravie. Listy otvárať nekázal a uznal, že bolo chybou pobozkať výložky

BRATISLAVA 4. apríla (WebNoviny.sk) – Žiadne listy poslancov NR SR nikto účelovo nekázal otvárať a nikto ich nečítal. Vyhlásil to dnes na tlačovej besede predseda parlamentu Andrej Danko (SNS). „Nikdy som nenahrával rozhovory kolegov a neprikázal odpočúvať,” povedal Danko ku kauze otvárania listových zásielok pre poslancov. „Ak by som si bol vedomý, alebo by mi bolo dokázané, že som skutky, z ktorých som bol obvinený, spáchal, pri mojej povahe odídem sám,” vyjadril s tým, že nikto v NR SR účelovo neotváral listové zásielky, aby poškodil opozičných poslancov.

Za obvineniami opozície vidí Danko politický útok. Dodal, že už nikdy nebude reagovať na tlačové besedy typu, ktoré boli minulý týždeň. „Bol som kriminalizovaný spôsobom, ktorý do tejto spoločnosti nepatrí. Ďakujem poslancom, ktorí uznali, že návrh na moje odvolanie je klamstvo. Návrh obsahuje toľko lží, že neviem, ako si dovolili také klamstvá uvádzať,“ vyjadril Danko.

Bude sa ohradzovať voči útokom

Pre neho je prvoradé zdravie. „Mám ho iba jedno, a to si vážim,“ odôvodnil, prečo sa k osobným útokom opozičných poslancov nebude vyjadrovať. „Nebudem sa zbavovať svojej zodpovednosti, ale budem sa ohradzovať voči útokom voči mojej osobe. Nikto zásielky neotváral s cieľom poškodenia opozície,“ opätovne vyhlásil. Na margo nového rozhodnutia podotkol, že s kancelárom Danielom Guspanom urobili opatrenia, aby u žiadneho poslanca nevznikla obava, že mu je zasahované do listového tajomstva.

Je si vedomý, že v pôvodnom rozhodnutí o otváraní listov bolo nešťastné znenie niektorých ustanovení, ale i napriek tomu listy poslancov nikto nečítal za účelom ich zneužitia. „Ak by som zistil úmysel kohokoľvek zasiahnuť do listového tajomstva, určite zasiahnem,“ povedal. „Dnes je už v podateľni niekoľko zásielok, ktoré sa zamestnankyne boja otvoriť,“ uviedol.

„Na tvrdenia opozície nepoviem nič. Urobte si vlastný názor, či sa majú raz dotknúť moci. Nebudem si kaziť zdravie so šialencami a osobami, ktoré pošpiňujú a kriminalizujú. Bol som obvinený z toľkých prehreškov, že ma to prestalo baviť,“ povedal. Na adresu staršej kauzy o udeľovaní hodností kapitána povedal, že vtedy urobil komunikačnú chybu.

Nikdy nebol expert na zásielky

„Uznávam, že bolo chybou pobozkať kapitánske výložky, lebo som v tom vynervovaní dospel k niečomu, čo urobilo veľkú radosť tým, ktorí to chceli dosiahnuť. K rozhodnutiu otvárať listy uviedol, že nie o všetkých procesoch v NR SR musí predseda parlamentu vedieť.” Zamestnancom Kancelárie NR SR ďakuje za ich prácu, ktorú odviedli aj počas Predsedníctva SR v Rade EÚ, aj počas posledného summitu predsedov parlamentov členských krajín EÚ, ktorý sa v Bratislave konal minulý mesiac. „Neprisvojil som si NR SR, pracuje tu 380 ľudí. Neurobil som od svojho nástupu do funkcie žiadnu zmenu,“ povedal.

Podľa neho často musia v podateľni posudzovať listové zásielky z hľadiska nebezpečenstva a je nutné urobiť všetky opatrenia, aby nepoškodili zdravie ľudí, ktorí v NR SR pracujú, aj poslancov. „Nikdy som nebol expert na doručovanie zásielok. Ako som sa dozvedel o výhradách, okamžite som sa s problematikou začal oboznamovať,“ priblížil s tým, že NR SR dostane ročne 32-tisíc zásielok. Poznamenal, že NR SR bola v osobitnom režime aj počas predsedníctva SR v Rade EÚ.

Poslanci dnes neotvorili mimoriadnu schôdzu parlamentu, na ktorej chcela opozícia odvolávať predsedu NR SR Andreja Danka (SNS) za otváranie listových zásielok adresovaných poslancom. Schôdzu zvolal podpredseda NR SR Béla Bugár. V pléne bolo prítomných 131 poslancov, no program schôdze nepodporila nadpolovičná väčšina prítomných zákonodarcov. Za program zahlasovalo iba 54 poslancov.