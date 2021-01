Pre hráčov bol ako otec, nikdy nepotreboval kričať a búchať po stole. Zverenci spomínajú na zosnulého trénera Vengloša

V utorok podvečer vo veku nedožitých 85 rokov zomrela slovenská futbalová legenda Jozef Vengloš. Smrť tejto významnej osobnosti zasiahla nielen jeho rodinu, ale aj kolegov a zverencov.

Čo pre Cristiana Ronalda počas anabázy v Manchestri United predstavoval Sir Alex Ferguson, to pre niekdajšieho kapitána slovenskej futbalovej reprezentácie Ľubomíra Moravčíka znamenal zosnulý tréner Vengloš. Ako priznal pre Webnoviny.sk, mnohokrát mu bol ako druhý otec.

Pomohol mu odraziť sa do veľkého futbalu

Keď sa v utorok večer dopočul o jeho smrti, v noci poriadne nemohol spať. „Človek niekedy potrebuje usmerniť a pán Vengloš ma v dôležitých momentoch nasmeroval na tú správnu cestu,“ spomína 55-ročný rodák z Nitry.

Ich cesty sa futbalovo prvýkrát pretli v roku 1988, keď Vengloš prevzal československú reprezentáciu. Mužstvo, v ktorom okrem Moravčíka vtedy pôsobili i ďalší Slováci – Stanislav Griga, Vladimír Weiss, Milan Luhový či Ján Kocian, postúpilo na svetový šampionát v Taliansku, kde to dotiahlo až do štvrťfinále.

Moravčík po majstrovstvách sveta prestúpil z Nitry do francúzskeho St. Étienne, čo podľa jeho slov bola aj zásluha Vengloša. „Pred majstrovstvami sveta sme mali niekoľko individuálnych rozhovorov, ktoré boli pre mňa poučné a pomohlo mi to odraziť sa do veľkého futbalu,“ vysvetľuje.

Neskôr spolupracovali pri slovenskom národnom tíme a do tretice ich vzťah tréner-hráč fungoval v škótskom Celticu Glasgow, kde Vengloš v roku 1998 priviedol Moravčíka po tom, ako mu nevyšlo pôsobenie v nemeckom Duisburgu.

„Dokonca sme boli spolu hrať za Mufuzu na majstrovstvách sveta hercov a umelcov, kde nás koučoval. Spája ma s ním veľa práce a zážitkov. Bol to vynikajúci tréner a fantastický človek,“ dodáva Moravčík.