Pre Kližana je každý postup na Roland Garros bonus, Slovák sa teší na bývalú svetovú „šestku“

PARÍŽ 28. mája (WebNoviny.sk) – Slovenský tenista Martin Kližan vyhral na tohtoročnom antukovom vrchole Roland Garros už štyri zápasy a aj vďaka veľkej bojovnosti sa ocitol v 2. kole hlavnej súťaže dvojhry.

V troch zápasoch kvalifikácie, ktoré sa hrali na dva víťazné sety, si zakaždým musel pomôcť tretím setom a na kurtoch v nich strávil spolu 7 hodín.

Ďalšiu takmer tri a polhodinovú porciu pripravil svojím fanúšikom 28-ročný ľavák s aktuálnym renkingom 117. v ATP v 1. kole hlavnej súťaže, keď rebríčkovo vyššie postaveného Srba Lasla Djereho (103.) zdolal 7:6 (6), 4:6, 7:6 (6), 6:1.

S Francúzom má vyrovnanú bilanciu

„Bol to fyzicky veľmi náročný zápas rovnako ako tie v kvalifikácii. Som rád, že som vyhral tajbrejk tretieho setu. Po ňom mal Djere toho už dosť a vo štvrtom sete bol v úlohe štatistu. Som rád, že si môžem zahrať v 2. kole. Mohol som byť už dávno doma – po každom kole kvalifikácie,“ uviedol Martin Kližan v rozhovore pre denník Šport.

Najbližším súperom niekdajšieho hráča najlepšej svetovej tridsiatky Kližana bude domáci tenista Gael Monfils, ktorý bol pred dvoma rokmi aj šiesty na svete.

Tridsaťjedenročný Francúz bol na Roland Garros pred desiatimi rokmi v semifinále, aktuálne je 37. hráč rebríčka ATP a má skúseností na rozdávanie najmä z hry na antuke. Kližanovým maximom na parížskej súčasti „veľkej štvorky“ dosiaľ je 3. kolo z ročníka 2014. Aktuálne je to jeho siedma účasť v hlavnej súťaži pri Seine. Kližan a Monfils majú proti sebe bilanciu 1:1, na antuke sa stretnú po prvý raz.

Zdolal Djokoviča

„Teším sa, lebo milujem zápasy na ´centroch´. Gael je veľký favorit. Hrá pred domácim publikom, to ma však ešte viac motivuje, aby som uhral čo najlepší výsledok. Beriem to tak, že každý ďalší postup bude pre mňa už len bonus. Uvidíme, ako dlho to pôjde,“ dodal Kližan pre Šport.

Martin Kližan sa pod vedením daviscupového kapitána tímu SR Dominika Hrbatého driape nahor výkonnostne aj rebríčkovo. V tomto roku na antuke na dvoch veľkých podujatiach profiokruhu ATP v Barcelone a Mníchove vyhral 9 zápasov vrátane kvalifikačných a zdolal aj bývalú svetovú jednotku Srba Novaka Djokoviča či niekdajšieho 12. hráča rebríčka ATP Španiela Feliciana Lópeza.

V Barcelone bol dokonca blízko toho, aby vzal set kráľovi antuky Rafaelovi Nadalov. V parížskej kvalifikácie ukážkovo zvládol aj obrat proti 18-ročnému Srbovi Miomirovi Kecmanovičovi zo stavu 6:7 (1), 1:4 a 0:40 pri podaní súpera.