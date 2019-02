Pre koalíciu je ťažké dohodnúť sa na kandidátoch na ústavných sudcov, s opozíciou nerokovala

BRATISLAVA 10. februára (WebNoviny.sk) – V tejto chvíli nie je dôležité či v tajnej alebo verejnej voľbe, ale či vôbec zvolíme požadovaný počet 18 kandidátov na ústavných sudcov.

Uviedla to v diskusnej relácii televízie TA3 V politike predsedníčka poslaneckého klubu hnutia OĽaNO Veronika Remišová.

Opozícia sa zhodla na 11 kandidátoch

Poslanec za Smer-SD Erik Tomáš sa vyjadril, že Smer-SD presadzuje tajnú voľbu. „Lebo len tak sa môže poslanec slobodne rozhodnúť, koho voliť. Len tak budú poslanci voliť podľa osobného presvedčenia, aby sudcovia nevedeli, komu majú byť zaviazaní pri svojich rozhodnutiach,“ povedal.

Ako Tomáš konštatoval, dohodnúť sa na 18 menách, ktoré koaliční poslanci jednotne zvolia, je ťažké. Zároveň však poukázal aj na opozíciu, ktorá sa rovnako nevie dohodnúť na tom, koho budú voliť spomedzi 39 uchádzačov na sudcov Ústavného súdu SR. „Dohoda v opozícii je, v koalícii nie je,“ protirečila Remišová s tým, že demokratické opozičné strany sa zhodujú na 11 menách uchádzačov. V OĽaNO sa poslanci podľa nej zhodujú na všetkých 18 kandidátoch. „Stále je šanca, že sa v utorok podarí zvoliť 18 dobrých kandidátov, ktorých ponúkneme prezidentovi,“ dodala Remišová. „Vládna koalícia má dostatok hlasov na to, aby si zvolila, koho chce, vyhovárať sa na opozíciu je nemiestne. Radi by sme sa dohodli, ale poslanci koalície nerokovali s opozíciou,“ povedala Remišová.

Nedôstojné príležitosti pre Fica

Poslankyňa NR SR však pripomenula, že vládna koalícia štyri roky vedela, kedy sa končí mandát väčšine ústavných sudcov a že bude potrebná voľba, aby nenastal kolaps ústavného súdu. „Voľba mohla byť omnoho skôr,“ uviedla.

Podľa nej ústava nepočíta s tým, že sa nenavolí potrebný počet kandidátov. Podľa Tomáša môže parlament zvoliť potrebný počet kandidátov aj v druhom kole voľby. Poslanec za Smer-SD uviedol, že podľa neho sú aj iné možnosti, ako zabrániť znefunkčneniu ústavného súdu. Ako možnosť vníma predĺženie mandátu končiacim sudcom alebo možnosť vyberať sudcov z menšieho počtu zvolených kandidátov.

Podľa Remišovej pre jedného kandidáta, Roberta Fica (Smer-SD) je koalícia schopná znefunkčniť pilier štátnosti. „O čo im ide? O záujem Slovenska určite nie,“ povedala Remišová. Poslankyňa upozornila aj na samotný proces, ktorý sa uskutočnil doteraz. Podľa nej bolo nedôstojné, že Fico mal množstvo príležitosti ako dopĺňať požadované dokumenty, ktoré potvrdzujú jeho prax.

Fico dokladoval 15-ročnú prax

Podľa Tomáša bol proces nedôstojný preto, lebo do procesu vniesla politiku opozícia. „Práve preto, že to bol Fico, musel dokladovať jasnú 15-ročnú prax,“ uviedol, pričom podľa neho by sa do praxe mala započítavať aj práca poslanca či premiéra. „Nikto nepochybuje o tom, že Robert Fico spĺňa podmienky. Premiér je výkon právnickej praxe,“ povedal.

Podľa Remišovej premiérom môže byť aj človek bez právnického vzdelania. „Premiér je manažérske povolanie, má zabezpečiť aby sa plnili sľuby občanom,“ dodala. Tomáš tvrdí, že legitimitu Fica potvrdil aj prezident Andrej Kiska, lebo v pléne NR SR povedal, že parlament bude vyberať medzi 39 kandidátmi. „Jedine opozícia spochybnila jeho legitimitu,“ podotkol.