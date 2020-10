Koronavírus pripravil o prácu milióny ľudí, odpracované hodiny klesli celosvetovo až o 14 percent

Celosvetovo klesol počet odpracovaných hodín. Situácia v ekonomike a priemysle sa pre pandémiu koronavírusu zhoršuje prakticky na celom svete a obavy už vzbudzuje aj rastúce politické a sociálne napätie. Ukazuje to najnovší barometer za tretí kvartál nadnárodnej spoločnosti Coface.

„Firmy zrušili, prípadne odložili investičné projekty či už z karanténnych, alebo preventívnych dôvodov. Obmedzenie výroby a exportu má zas vplyv na pracovné miesta. Podľa posledných odhadov Medzinárodnej organizácie práce klesol počet odpracovaných hodín za prvý polrok na celom svete o 14 percent, čo je ekvivalent asi 400 miliónov pracovných miest,“ konštatoval v súvislosti s novou analýzou generálny riaditeľ Coface pre SR a ČR Ján Čarný.

Najviac klesli hodiny v Amerike

Najväčší pokles odpracovaných hodín vo svete, -18 %, dosiahla Severná a Latinská Amerika, no zasiahnutý je aj starý kontinent. Dôvody sa v jednotlivých krajinách podľa barometra líšia. V mnohých prišlo priamo k zrušeniu pracovných miest, v mnohých firmy skrátili pracovný čas, prípadne sa výpadky snažil kompenzovať istou formou pomoci štát, napríklad odkladom platenia daní a poplatkov či prostredníctvom záruk pri bankových pôžičkách.

Koronakríza penalizuje podľa výsledkov barometra najmä najnižšie kvalifikovaných pracovníkov, pre ktorých je ťažšie alebo nemožné vzhľadom na typ práce pracovať na diaľku alebo z domu. „Koronakríza bude zjavne katalyzátorom sociálnej nerovnosti a frustrácie,“ podotkol Ján Čarný.

Dokonca pandémia môže vplývať nielen na potenciálne zvýšenie občianskych nepokojov, ale posilniť aj sociálne nepokoje zdedené ešte z obdobia pred koronakrízou.

„Aj preto sme v tomto roku v barometri zohľadnili nový indikátor – expozíciu voči kríze z pandémie COVID-19 s cieľom identifikovať najviac zasiahnuté populácie, ktoré sa s najväčšou pravdepodobnosťou obrátia proti svojim vládam,“ dodal Čarný.

Oživenie ekonomiky sa očakáva až budúci rok

Nielen firmy, ale aj spotrebitelia vo svete sú už podľa barometra opatrní v investíciách. Najväčším rizikom je síce strata práce, no tiež karanténa buď neumožňuje, alebo robí zbytočným, akékoľvek nakupovanie. Podľa štatistík dosiahli v apríli úspory amerických domácností až 33 percent z príjmov, čo je dvakrát toľko, ako historický údaj z polovice 70. rokov.

„Cestovný ruch sa prepadol, mobilita medzi najväčšími mestami vo svete bola v polovici septembra o pätinu nižšia než na začiatku roka a obdobne aj rezervácie v reštauráciách sa znížili o tretinu v porovnaní s obdobím pred krízou,“ doplnil Čarný.

Coface predpokladá tento rok celosvetovo prepad ekonomiky na úrovni -4,8 percenta. Oživenie 4,4 percenta by podľa spoločnosti malo prísť až v roku 2021. „Na návrat k predkrízovému stavu výroby by boli potrebné minimálne tri roky. Podobne je to aj v prípade svetového obchodu,“ uzavrel Čarný.

Coface pôsobí 70 rokov v oblasti úverového poistenia, riadenia rizík a globálnej ekonomiky. Spoločnosť má 50 000 klientov, ktorým pomáha prijímať kreditné rozhodnutia s cieľom zlepšiť ich schopnosť predávať na domácom aj exportnom trhu. V roku 2017 spoločnosť Coface zamestnávala približne 4 100 ľudí v 100 krajinách sveta a zaznamenala obrat vo výške 1,4 miliardy eur.