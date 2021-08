Pre kultúru sa počas pandémie vybojovalo najviac peňazí, hodnotí Asociácia hudobných klubov

Na pomer veľkosti segmentu sa pre kultúru vybojovalo najviac zdrojov na pomoc v porovnaní s ostatnými odvetviami hospodárstva, ako je fitness, gastro či cestovný ruch. Tak zhodnotila Asociácia Hudobných Klubov Slovenska (AHKS) 16 pandemických mesiacov vo svojom profile na sociálnej sieti.

Zároveň pripomenula, že pomoc prichádzala pomaly či nesystémovo a stále evidujú ľudí v kultúrno-kreatívnom priemysle (KKP), ktorí prepadli schémami a čakajú na pomoc.

Chýba trochu profesionality

Chápe tiež frustráciu ľudí a nechuť zapájať sa do rôznych dotazníkov a vyplňovať žiadosti. Dodáva však, že bez toho to nejde a často sa pomoc z banálneho dôvodu nedostane k adresátovi, pretože si riadne neprečítal podmienky či zle vyplnil formulár.

Podľa nich zo strany kultúrnej obce chýba trochu profesionality a poctivosti, u úradníkov zas v niektorých prípadoch pochopenie a snaha pomôcť.

Asociácia skonštatovala, že sila komunity je o podpore a tá znamená napríklad aj pozitívny signál od tých, ktorí pomoc dostali či splnenie si povinnosti registrácie a zvýšenie tak sily organizácie.

AHKS priblížila, že „boj o prežitie“ a zachovanie infraštruktúry sa najviac dotýkal nezriaďovanej časti kultúry, ktorá vo väčšine nepoberá žiadne verejné zdroje.

Zmena prišla na prelome rokov

Na základe iniciatívy dobrovoľníkov spontánne začali vznikať asociácie a združenia s ambíciou vytvoriť platformu na rokovania s vládou a ostatnými organizáciami v kultúre.

Dobrovoľníci v priebehu celého roka 2020 podľa AHKS narážali na nepochopenie zo strany zástupcov štátu. Asociácia však dodala, že aj nové združenia sa učili spoznávať a definovať celú škálu praktických problémov celého kultúrneho odvetvia.

Vysvetlila, že neexistovali relevantné štatistiky a chaos vnímali aj pri vyhodnocovaní prínosu kultúrno-kreatívneho priemyslu v rámci celej spoločnosti.

„Koncom roka 2020 a začiatkom roka 2021 sa podarilo ‚zakopať vojnovú sekeru‘, opustiť rokovania na piatich ministerstvách a nastaviť racionálnu a slušnú komunikáciu s Ministerstvom kultúry SR (MK SR), následne s novým premiérom Eduardom Hegerom a ministerkou Natáliou Milanovou (obaja OĽaNO), aj dosiahnuť dohodu, že upravia kompetencie MK SR tak, aby sme všetci, ktorí pôsobíme v KKP boli pod jednou strechou, a to na MK SR,“ zhrnula AHKS. Pre všetkých, ktorí sa na rokovaní zúčastnili, to bol podstatný prínos do ďalšej komunikácie.

Podmienky boli devastačné

Asociácia zhodnotila, že pred pandémiou veľká časť nezriaďovanej kultúry, hlavne časť „živá kultúra“ fungovala na báze tzv. „šedej – keš“ ekonomiky.

Zdôvodnila to tým, že podmienky vytvorené predchádzajúcimi vládami boli v rámci fungovania nezriaďovanej kultúry devastačné, ak by sa mali dodržiavať na 100 percent.

Ide napríklad o zaťaženia DPH, vysoké poplatky Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA) či daňové a odvodové zaťaženie.

Preto podľa nej prichádzalo k „optimalizácii“ a následne ku skresleniu celkového ekonomického obrazu kultúrno-kreatívneho priemyslu a jeho prínosu do štátneho rozpočtu.

Konflikt v komunite pretrváva

„Faktom taktiež je, že v rámci nezriaďovanej kultúry fungovali a stále fungujú tzv. ‚nezávislé‘ zoskupenia, ktoré sa deklarujú ako nezávislé od štátu, ale drvivú časť príjmov majú z fondov zriadených a financovaných štátom, ako sú Fond na podporu umenia, Hudobný fond, Audiovizuálny fond,“ ozrejmila.

Ako ďalej doplnila, do „zabehnutých schém“ sa pod tlakom situácie snažila dostať aj časť nezriaďovanej kultúry, ktorá podporu dovtedy nepotrebovala alebo nemala záujem o ňu požiadať.

Tá následne začala kritizovať prideľovanie dotácií. Asociácia konštatovala, že tak vznikol a stále trvá vnútorný konflikt v komunite.