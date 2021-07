Pre opatrenia na hraniciach hrozí v Mníšku nad Popradom krach miestnym podnikom, tvrdí starosta

Kontroly na hraniciach ovplyvnili život aj v obci Mníšek nad Popradom v Staroľubovnianskom okrese, kde sa nachádza hraničný priechod.

Podnikatelia v cestovnom ruchu a gastroslužbách prežili vlny pandémie a zatvárania, podľa starostu obce Petra Žembu ich však na kolená môžu položiť súčasné opatrenia na hraniciach.

Ako ďalej povedal pre agentúru SITA, miestne zariadenia s reštauračnými službami boli napojené na Poliakov. „Prežili by ešte dva či tri mesiace, kým sa to opäť všetko zatvorí, no teraz krachujú ďalej,“ zhodnotil.

Kontroly na hraniciach

Kontroly na hraniciach, ktoré umožňujú prísť na Slovensko bez potreby karantény len zaočkovaným, považuje starosta obce za neprimerané. „Takéto opatrenia nemá žiaden z okolitých susedných štátov. Vôbec nič neriešia,“ poznamenal.

Zároveň poukázal na to, že rodiny v obci majú väzby v Poľsku a cestujú tam tiež za lacnejšími nákupmi.

Budúcnosť rodinnej reštaurácie

Otázna je v Mníšku nad Popradom napríklad budúcnosť rodinnej reštaurácie s 23 ročnou tradíciou. O jej existenciu sa obáva jej majiteľ Tomáš Dietrich. Podnik tam založil ešte jeho otec so svojím bratom.

Podarilo sa mu prežiť aj počas hospodárskej krízy pred viac ako desiatimi rokmi. V minulosti bol súčasťou podniku penzión, ten museli pre pandémiu zlikvidovať.

Prispôsobili sa pandémii

„Prispôsobili sme sa dobe počas pandémie. Napriek všetkému sme zainvestovali a urobili sme si z jednej izby pizza kuchyňu,“ povedal Dietrich pre SITA. Nakúpili tak zariadenie, pričom pozornosť chceli zamerať na donáškovú službu, pizzu plánovali vyvážať aj do Poľska.

„Teraz sa ale naozaj blíži koniec, ani tá pomoc nie je nejaká extra. Nie sú ľudia. Ešte mimo sezóny sa nejako dalo, človek si vtedy povedal, že minulé leto nás otvorili, tak počas tohto leta si privyrobíme,“ skonštatoval majiteľ reštaurácie.

Poukázal na to, že Mníšek síce nie je turistickým miestom, no podnik si za viac ako dvadsať rokov získal svoju klientelu, prichádzalo sem veľa Poliakov.

Bojujú o zákazníkov

„Vybudovali sme si meno a teraz akoby z ničoho nič uťalo. Toto nie je turistický región, bojujeme tu o každého človeka,“ dodal Dietrich, podľa ktorého funguje reštaurácia oproti minulým rokom na 30 percent. Hoci sa v poslednom období na mieste ukázalo o niečo viac Slovákov, podnik to podľa jeho slov nezachráni.

Hraničný priechod v Mníšku nad Popradom bol otvorený v roku 1971. Prechádza ponad rieku Poprad a spája ho s poľskou obcou Piwniczna, ktoré je od hraničného priechodu vzdialená päť kilometrov.