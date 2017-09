Pre pričlenenie sa k jadru Európy chce premiér Fico ďalšie zmeny v ústave

BRATISLAVA 3. septembra (WebNoviny.sk) – „Po 25 rokoch mám pocit, že text ústavy prežil a že je fakt dobrý. Sú tam nejaké zmeny, to je úplne prirodzené, pretože zákonodarca nemôže vedieť, čo bude o 15 alebo 20 rokov. Keď pozerám na ústavu, tak si hovorím, že výzvy, ktoré boli v roku 1992, sú v súčasnosti možno ešte väčšie,“ v nedeľnej relácii RTVS O 5 minút 12 to povedal predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) a dodal, že neľutuje, keď sa postavil a povedal, že je za prijatie Ústavy SR.

Podľa predsedu vlády sa ústavná väčšina neprijíma ľahko, ani súčasná vládna koalícia nemá podporu 90 poslancov, a preto sa musí vždy uchádzať o podporu opozície. Na druhej strane premiér ocenil, že ústava je živý dokument.

Historická šanca

„Slovensko prešlo od prijatia ústavy takými zmenami a procesmi, ktoré v iných krajinách trvajú dlhé stáročia. Vážme si, že ústava nás za tých 25 rokov previedla takou transformáciou spoločnosti, o akej sa iným štátom ani len nesnívalo. Preto si tento text vážme, no súčasne ho vnímajme ako pružný text, ktorý treba niekedy aj meniť,“ povedal Robert Fico a pripomenul, že v roku 1992 nikto nemohol vedieť, že vstúpime do Európskej únie.

„Kto mohol pred, povedzme, 15 rokmi vedieť, že budeme pravdepodobne uvažovať o ďalšej zmene ústavy kvôli jadru. Ja o jadre hovorím stále, je to historická šanca urobiť desaťročný skok,“ dodal Fico, podľa ktorého bude v takomto prípade opäť nutné niečo zmeniť. Prvým krokom, ktorý súvisí s jadrom, má byť podľa premiéra približovanie slovenského sociálneho systému k tým európskym.

Ústava je civilná Biblia

Podľa Fica nie je téma približovania sa k európskemu jadru iba politickým marketingom. „Ľudia sa chcú približovať k jadru, chcú sa približovať k Európskej únii, najmä keď ide o životnú úroveň,“ povedal Fico a doplnil, že Slovensko je podľa prieskumov tretia najproeurópskejšia krajina, pokiaľ ide o vzťah verejnosti k únii.

Premiér v relácii O 5 minút 12 pripomenul, že možné zmeny v ústave naznačil už pri piatkovom prejave na pôde parlamentu. „Ústava je veľmi moderný dokument, je dobrý. O ústave hovorím ako o civilnej Biblii. Ale nás minimálne v oblasti hospodárskych, kultúrnych a sociálnych práv čaká veľa práce,“ uviedol Fico.

Minimálna mzda tu bude naveky

Jednou z tém, pri ktorých sa uvažuje o doplnení do ústavy, je inštitút minimálnej mzdy. „Bolo by smiešne, keby sme do ústavy napísali nejakú sumu. Ale chcem garantovať, že minimálna mzda je inštitút, ktorý tu bude naveky,“ uviedol Fico, podľa ktorého je minimálna mzda nevyhnutná, lebo pomáha tlačiť na rast miezd. Ako uviedol premiér, vláda chce opäť výrazne zvýšiť minimálnu mzdu tak, aby v najbližšom období dosiahla hranicu 500 eur.

„Chceme tento inštitút zakotviť do ústavy, aby keď príde niekto iný po nás, veď o tom je demokracia, že sa vlády menia a ľudia prichádzajú a odchádzajú, nešpekuloval. Počúvam pána Sulíka, že on by minimálnu mzdu nechcel, on si jednoducho myslí, že nie je správna,“ vysvetlil Fico dôvod, prečo chce minimálnu mzdu a iné sociálne parametre doplniť do ústavy.

Najslobodnejšia krajiny na svete

Podľa Fica Slovensko nie je krajina, ktorá by mala byť vyrušovaná témami, ktoré nie sú dostatočne pripravené. „Ak niekto hovorí o témach ohľadne homosexuálov, tak mám pocit, že nie sme tak ďaleko, aby sme vedeli prijímať rozhodnutia okamžite,“ uviedol Fico a pripomenul, že jeho vláda urobila iniciatívu, ktorá definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy.

„To ale nebráni, pokiaľ ide o túto ústavnoprávnu úpravu, aby sme prijali zákonné úpravy, ktoré uľahčia život ľuďom, ktorí žijú iným spôsobom života. Mám na mysli výmenu informácií, pokiaľ ide o zdravotný stav alebo dedenie. Toto všetko sa dá urobiť, ale bol by som nerád, keby sme vyrušovali spoločnosť témou, na ktorú ešte nie je pripravená,“ povedal premiér a skonštatoval, že z pohľadu ľudských práv je Slovensko jedna z najdemokratickejších a najslobodnejších krajín na svete.