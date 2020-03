Pre Real Madrid je najvyššou prioritou Haaland, no podľa jeho agenta zatiaľ zostane v Dortmunde

Futbalový Real Madrid hľadá novú ofenzívnu hviezdu. Na listine želaných posíl však nie je najvyššie Kylian Mbappé či jeho spoluhráč z parížskeho St. Germain Neymar, ale nová hviezdička z nastupujúcej generácie Erling Haaland.

Práve hráč Borussie Dortmund by mal byť vysnívanou posilou pre španielsky kráľovský veľkoklub.

Haaland zatiaľ zostane v tíme Borussie

Denník Marca informoval, že 19-ročný nórsky útočník je prioritou číslo jeden v letnom prestupovom období, hoci jeho agent Mino Raiola sa nedávno vyjadril, že prípadný prestup už počas nadchádzajúceho leta by prišiel pre severana príliš skoro.

„Musí ešte dozrieť. V Dortmunde zostane dovtedy, kým to bude potrebné,“ vyhlásil Raiola. Z týchto jeho slov vyplýva, že Haaland zotrvá v tíme Borussie. Vyhliadky Realu na jeho získanie tak momentálne nevyzerajú ružovo.

Erling Haaland v zime prestúpil z rakúskeho Red Bullu Salzburg do BVB, kde má kontrakt platný do roku 2024. V doterajších ôsmich ligových zápasoch za Borussiu strelil dovedna 9 gólov, dva presné zásahy pridal aj v Lige majstrov a raz skóroval v Nemeckom pohári.

Jovič dosiaľ nepresvedčil

V madridskom klube hľadajú náhradu či nástupcu francúzskeho zakončovateľa Karima Benzemu. Srb Luka Jovič, ktorý prišiel v lete z Eintrachtu Frankfurt za veľké peniaze – uvádza sa čiastka 60 miliónov eur, dosiaľ celkom nepresvedčil.

Doteraz to vyzeralo, že želanou posilou pre Real je Francúz Mbappé. Podľa správy v denníku Marca to momentálne nevyzerá na megatransfer hviezdy PSG.

Ak by však francúzsky majster sveta nepredĺžil s Parížanmi svoju do roku 2022 platnú zmluvu, mohlo by to v jeho prípade pootvoriť dvere k prípadnému prestupu už v lete 2021.