Pre sestry Fialkové je Hochfilzen motivácia do ďalších pretekov, v ich zlepšenie verí aj Kuzminová

Najlepšia slovenská biatlonistka Paulína Fialková má už aspoň malý dôvod na radosť. Veľmi slabý úvod novej sezóny Svetového pohára vo švédskom Östersunde vystriedalo nádejné zlepšenie v rakúskom Hochfilzene.

Tam sa staršia zo sestier Fialkových dvakrát dostala na bodované pozície vo Svetovom pohári, hoci na tie najlepšie súperky sa stále díva z úctivej vzdialenosti.

Zaváhanie na strelnici

Po 34. mieste v rýchlostných pretekoch to v stíhačke vytiahla na 20. pozíciu, keď len dvakrát zaváhala na strelnici. Ak by sa bral do úvahy len bežecký čas, skončila by šestnásta.

Napredovanie 29-ročnej Breznianky pozorne vníma aj trojnásobná olympijská víťazka a šesťnásobná medailistka spod piatich farebných kruhov Anastasia Kuzminová.

Bežecká forma

„Bojuje a napreduje. Jej bežecká forma už nie je taká dobrá ako v sezónach, keď som ešte ja súťažila. Je však typ športovkyne, ktorá sa dokáže chytiť a rada sa ťahá za niekým. Napríklad Dorothea Wiererová pre ňu bola často vzorom,“ uviedla Anastasia Kuzminová na adresu Paulíny Fialkovej pre RTVS.

„Strieľala som v stoji nekonečne dlho, ale mala som aj na to dôvod. Bola som zadýchaná a potrebovala som sa upokojiť. V konečnom dôsledku som spokojná s tým, ako som to zvládla,“ uviedla P. Fialková po pretekoch v Hochfilzene podľa webu slovenskybiatlon.sk.

V lepšej nálade

Paulíne Fialkovej patrí po dvoch nevydarených kolách v Östersunde a solídnom zlepšení v Hochfilzene 42. priečka v celkovom poradí Svetového pohára.

Z 30 bodov nazbierala až 28 v Rakúsku a do dejiska najbližších pretekov SP francúzskeho Annecy – Le Grand Bornand odcestovala v lepšej nálade. Ženy tam od 16. do 19. decembra absolvujú rýchlostné preteky, stíhačku aj preteky s hromadným štartom.

„Výsledky z Hochfilzenu sú pre mňa motivačné a povzbudzujúce pred pretekmi vo Francúzsku. Najbližšie budú už vo štvrtok a ja sa na ne teším,“ doplnila Paulína Fialková. „Naše dievčatá potrebujú čas na zlepšenie a ja poprosím fanúšikov, aby im ho dopriali. Majú tendenciu sa zlepšovať, a to aj v štafete,“ doplnila Kuzminová.