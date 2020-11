Pre Slovensko je pri brexite dohoda s Veľkou Britániou prioritou, už nezostáva veľa času

V súvislosti s brexitom je prioritou Slovenskej republiky uzatvorenie dohody s Veľkou Britániou. Bolo by to v prospech ekonomiky, občanov a v prospech ich právnej istoty. Na tlačovej konferencii to povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nom. SaS).

Je potrebné nastaviť férové podmienky

Podľa šéfa slovenskej diplomacie však v súvislosti s brexitom existujú dva scenáre. Prvým možným je dohoda, no na jej naplnenie nezostáva veľa času. „Stále nemáme súhlas v troch základných oblastiach. To je rybolov, riešenie sporov v prípade, že sa dohodneme na budúcnosti vzťahov a budeme ich potrebovať riešiť a po tretie, ako nastaviť férové podmienky pre pôsobenie Británie, britských subjektov a firiem na vnútornom trhu,“ spresnil Korčok.

Reálnou možnosťou je podľa neho aj nedohoda. „Nemôžeme už naťahovať čas medzi dneškom a dovolím si povedať, niekde koncom budúceho týždňa, to je ten časový rámec, ktorý vidím,“ zdôraznil minister zahraničných vecí. Dodal, že ak sa dovtedy nedosiahne dohoda, je nevyhnutné začať pracovať na identifikácii jednotlivých oblastí, v ktorých bude nutné upraviť vzťahy s Veľkou Britániou na bilaterálnej úrovni. Istotou však podľa Korčoka je, že 31. decembra 2020 končí prechodné obdobie, ktoré bolo s Veľkou Britániou dohodnuté.

Vyjednávania uviazli

Veľká Británia Úniu formálne opustila v januári. Súčasťou dohody o brexite je prechodné obdobie jedenástich mesiacov, ktoré malo obom stranám poskytnúť čas na uzavretie dohody o budúcich obchodných vzťahoch.

Vyjednávania však v posledných mesiacoch uviazli. K hlavným prekážkam pre dosiahnutie dohody patrí otázka garancií spravodlivej hospodárskej súťaže, predovšetkým pokiaľ ide o pravidlá štátnej pomoci, ale tiež vzájomné práva na rybolov, ktorý je pre stúpencov brexitu symbolickým sektorom.