Pre SNS je zákon o tvorbe právnych predpisov prioritný, chcú aj radu vlády pre rodinu a demografiu

BRATISLAVA 19. júna (WebNoviny.sk) – Schválenie zákona o tvorbe právnych predpisov je pre SNS prioritné, je prvým krokom k tomu, aby sme sa zamysleli, akým spôsobom sa bude Slovensko vyvíjať.

Uviedol to na utorkovej tlačovej besede predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák s tým, že do budúcnosti chce SNS s koaličnými partnermi rokovať aj o potrebe vytvorenia Rady vlády pre rodinu a demografický rast.

Snemovňa v utorok prijala návrh novely zákona o tvorbe právnych predpisov z dielne poslancov za SNS Tibora Bernaťáka, Evy Smolíkovej a Stanislava Kmeca.

„Cieľom novely zákona o tvorbe právnych predpisov je zákonne vymedziť minimálny povinný obsah každej vypracovávanej doložky vybraných vplyvov predkladaných návrhov právnych predpisov do pripomienkového konania určením vybraných vplyvov, ktorých predpoklady sa posudzujú,“ vyplýva z dôvodovej správy.

Vplyvy na manželstvo a rodinu

Ako uviedol predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák, systematické analytické posudzovanie vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu doposiaľ absentovalo pri tvorbe právnych predpisov, napriek skutočnosti, že aj Ústava SR garantuje manželstvu, rodičovstvu a rodine osobitnú zákonnú ochranu.

„Bez náležitého analytického posudzovania návrhov právnych predpisov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu je dodržiavanie tohto ústavného záväzku ohrozené,“ povedal Bernaťák.

Vytvorenie Rady vlády pre rodinu a demografický rast podľa SNS vyplýva aj z neustáleho poklesu populácie v produktívnom veku. „Rada vlády pre rodinu a demografický rast by posudzovala nepriaznivý demografický vývoj a pripravovala konkrétne kroky v rámci riadnej koncepcie rozvoja demografie na Slovensku. Mala by reálne prinášať riešenia pre Slovensko. Členstvo v Rade by bolo bezodplatné,“ uviedol. SNS uvádza, že kým v roku 2014 na jedného seniora pripadlo päť ľudí v produktívnom veku, v roku 2030 by to mali byť len traja.

Osamelí rodičia s deťmi

Rodina je základnou bunkou spoločnosti a je povinnosťou ju chrániť. Uviedla to na utorkovej tlačovej besede podpredsedníčka Slovenskej národnej strany (SNS) a poslankyňa NR SR Eva Smolíková. „Zároveň však nemôžeme zabúdať ani na tých, ktorí nežijú v úplnej tradičnej rodine. Aj preto naša podpora bude smerovať aj k osamelým rodičom s deťmi,“ uviedla Smolíková.

„SNS je presvedčená, že Slovensko potrebuje novú koncepciu rodinnej a demografickej politiky, a preto veríme, že tento krok bude efektívnym opatrením v prípade, ak by sa pripravovali legislatívne opatrenia, ktoré pôjdu proti rodine,“ vysvetlila Smolíková. „Ak si necháme rozvrátiť tradičnú rodinu, necháme si rozvrátiť celý štát,“ dodala Smolíková.

V súlade s Ústavou SR

Cieľom schváleného zákona je tiež zaviesť posúdenie vplyvu na manželstvo, rodičovstvo a rodinu ako povinnú obsahovú súčasť dôvodovej správy každého právneho predpisu predkladaného do NR SR.

Doposiaľ sa v dôvodovej správe k návrhu novely zákona uvádza, že je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.

Rovnako sa uvádza, či návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na verejné financie, na podnikateľské prostredie, sociálny vplyv či vplyv na životné prostredie.