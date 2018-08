Pre štrajk pilotov spoločnosti Ryanair zrušili aj let z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave

BRATISLAVA 9. augusta (WebNoviny.sk) – Letecká spoločnosť Ryanair pre štrajk pilotov zrušila v piatok 10. augusta plánovaný let z Bruselu – Charleroi do Bratislavy s príletom o 12:25 a odletom späť o 12:50.

Pre agentúru SITA to vo štvrtok potvrdila hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Veronika Ševčíková. „Všetky ostatné lety sú zatiaľ plánované včas podľa letového poriadku. Let Ryanairu z Bratislavy do Dublinu je vybavovaný z bratislavskej základne Ryanairu a je naplánovaný včas,“ uviedla Ševčíková.

V piatok 84 z letiska v Bratislave

Letecké spojenie Ryanairu medzi Bratislavou a Charleroi funguje štyrikrát týždenne v pondelok, stredu, piatok a nedeľu. Linka na trase Bratislava – Dublin je v prevádzke denne so siedmimi letmi v týždni.

Bratislavské letisko plánovalo vo štvrtok vybaviť 55 odletov a príletov pravidelných a charterových liniek, v piatok 10. augusta je plánovaných 84 letov a v sobotu 11. augusta spolu 65 príletov a odletov.

„Počas letného letového poriadku môžu cestujúci využiť z Bratislavy spolu 49 pravidelných liniek do 45 destinácií v 23 krajinách . Medzi päť najvyužívanejších pravidelných liniek patria linky do Londýna, Dublinu, Milána, Moskvy a Skopje,“ priblížila Ševčíková.

Štrajk pilotov spoločnosti Ryanair

Piloti Ryanairu budú v piatok štrajkovať v Nemecku, Írsku, Švédsku a Belgicku. Odborová organizácia nemeckých pilotov Vereinigung Cockpit v stredu informovala, že vyzvala pilotov, aby prerušili prácu na 24 hodín od piatka od 3:01 do soboty do 2:59.

Zástupcovia pilotov na tlačovej konferencii na medzinárodnom letisku vo Frankfurte uviedli, že chcú pracovné zmluvy s porovnateľnými podmienkami, aké majú konkurenti Ryanairu.

Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair už skôr oznámila, že v piatok ruší 146 letov. Podľa írskej rozhlasovej a televíznej spoločnosti RTÉ sa štrajk nemeckých pilotov dotkne všetkých letov z Nemecka.