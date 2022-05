Pre účastníkov spomienkového podujatia Memoriál Jozefa Gabčíka ZSSK opäť zabezpečí bezplatnú prepravu

V sobotu 28. mája sa uskutoční Memoriál Jozefa Gabčíka – generála a hrdinu 2. svetovej vojny. Pri príležitosti 28. ročníka spomienkového podujatia a 80. výročia operácie ANTROPOID sa i tento rok v obci Poluvsie pobeží 11 kilometrov zmiešaným terénom. Behom si tak dobrovoľníci uctia pamiatku významného predstaviteľa protifašistického odboja, rodáka z Poluvsia. Oblastný klub vojenských výsadkárov Jozefa Gabčíka zároveň odhalí novú pamätnú tabuľu na dome, v ktorom Jozef Gabčík vyrastal a žil. Podujatie sa uskutoční za účasti zástupcov ministerstiev SR a člena predstavenstva Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Karola Martinčeka.

ZSSK ako jeden z hlavných partnerov podujatia opäť zabezpečí bezplatnú prepravu účastníkov memoriálu vlakom Os 3510 na trase Žilina 8:43 – Záriečie 8:47 – Poluvsie 9:06. Rovnako zaradí na trase Žilina – Rajec k tomuto osobnému vlaku dva posilové vozne, aby sa zvládol vyšší nápor cestujúcich. Preprava zadarmo bude podmienená preukázaním sa štartovým číslom nášmu personálu.

Člen predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu ZSSK, Karol Martinček: „Je nám cťou, že môžeme byť opäť súčasťou spomienkového podujatia v Poluvsí a uctiť si tak pamiatku významnej osobnosti protifašistického odboja. Je dôležité, aby sa verejnosť a predovšetkým súčasná generácia dozvedela o živote a hrdinských činoch Jozefa Gabčíka viac. Účasť na memoriáli, ktorú podporujeme posilnenou a bezplatnou prepravou, je skvelou príležitosťou.“

Preteky sa začnú o 10:10 priamo pred rodným domom Jozefa Gabčíka v Poluvsí, cieľovým bodom bude telovýchovný areál 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na stránke https://www.hrdosport.sk/Entries/Create/575 do 27. 5. 2022 do 24:00. Po tomto termíne je prihlasovanie možné len na mieste od 6:30 do 7:50, no iba v limitovanom množstve.

Pretekári umiestnení na prvých troch víťazných priečkach sa môžu tešiť na pohár, medailu a vecnú cenu. Viac oficiálnych informácií sa dozviete na stránke https://beh.sk/, aj na https://www.hrdosport.sk/Events.

Informačný servis