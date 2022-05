Pre vojnu na Ukrajine sa na pokraji chudoby ocitne 90 percent miestneho obyvateľstva, škody budú znášať celé generácie

Dlhotrvajúci konflikt na Ukrajine by mohol uvrhnúť do chudoby deväť z deviatich Ukrajincov a ohrozil by zisky na takmer dve desaťročia.

Ako na svojom webe uviedol Rozvojový program Organizácie Spojených národov (UNDP), hlboké „sociálne a ekonomické jazvy pretrvajú celé generácie“.

Podľa ukrajinskej vlády boli v krajine zničené budovy, cesty, mosty, nemocnice a školy za najmenej 100 miliárd dolárov. „Vojna spôsobila úplné zatvorenie polovice podnikov v krajine, zatiaľ čo druhá polovica má problémy,“ dodáva UNDP.