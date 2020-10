Pre získanie kapitálu sú dlhopisy atraktívnejšie

Neistá hospodárska situácia a nový reštart ekonomiky si vyžadujú rýchle, jednoduché a ľahko zrealizovateľné riešenia. Pomoc pri obnove podnikateľskej činnosti tak nemusí zostať len v rukách štátu alebo banky. Podľa výsledkov prieskumu, ktorý realizoval CDCP SR sa ako vhodné riešenie pre firmy javí vydávanie dlhopisov, ktoré sú pre niektoré firmy často atraktívnejšia a prístupnejšia voľba v porovnaní s financovaním prostredníctvom úveru.

Dlhopis ako prístupná forma financovania

Napriek tomu, že v zahraničí je vydávanie cenných papierov pre firmy bežné, slovenské firmy v tomto smere výrazne zaostávajú. Podľa Martina Wiedermanna, generálneho riaditeľa CDCP SR je jeden z dôvodov neinformovanosť či neskúsenosť s vydávaním cenných papierov. Z výsledkov prieskumu, ktorý realizoval CDCP vyplýva, že medzi najčastejšie dôvody, pre ktoré sa emitenti rozhodli vydať dlhopisy je získanie finančných prostriedkov na rozvoj spoločnosti alebo na financovanie konkrétnych projektov. Na základe výsledkov prieskumu, „emitenti oceňujú obchodovateľnosť dlhopisov na regulovanom trhu, ale aj mimo neho. Na rozdiel od získania financií prostredníctvom bankového úveru, vydaním dlhopisov sa emitent dostáva viac do povedomia verejnosti,” hovorí Wiedermann.

Seriózne cashflow a udržateľný biznismodel

Pri vydávaní dlhopisov je dôležitý udržateľný biznismodel, ktorý môže byť predpokladom pre splatenie investície do dlhopisov v budúcnosti. To potvrdzujú aj nezávislí odborníci z oblasti finančného sprostredkovania. „Pre investora je najdôležitejšie zistiť, v akej kondícii sa firma, ktorá dlhopisy emituje nachádza,” hovorí Ondrej Broska, partner TOWER FINANCE. „V praxi sa istina dlhopisov spláca tak, že emitent v deň splatnosti dlhopisov podľa emisných podmienok vypláca ich menovitú hodnotu investorom,” dopĺňa Wiedermann. Banky, ktoré sú najčastejším zdrojom podnikového financovania, väčšinou nefinancujú 100 % podnikateľského zámeru, ale len jeho časť. Je preto potrebné, aby mali firmy k dispozícii aj ďalšie dodatočné zdroje. Pri posudzovaní rizikového profilu firmy je pre banky ideálne, aby sa na financovaní podniku podieľali viaceré zložky. Majitelia, management a v ideálnom prípade aj investori. V takom prípade banka lepšie vyhodnocuje rizikový profil firmy a firma tak môže ľahšie získať úver. „Z hľadiska posudzovania CDCP SR musí firma spĺňať viaceré kritériá, akými sú serióznosť, majetkové pozadie firmy, preveruje sa tiež, či prostriedky nie sú využívané na kriminálnu činnosť. Väčšinou sú to všetko podmienky, ktoré bežné firmy bez problémov spĺňajú,” vysvetľuje Wiedermann. “ Investorom preto odporúčame, dobre si firmu preveriť a v prvom rade si zistiť jej tržby, zisky, prípadné zadĺženie a stratégiu do budúcna,” vysvetľuje Ondrej Broska.

Štátne vs. korporátne dlhopisy

Zatiaľ, čo v minulosti boli výnosy z dlhopisov, ktoré boli nižšie ako 10% nezaujímavé, dnes už je situácia iná. „Keďže sa zvyšuje možnosť získať úverové zdroje za nízke úrokové miery, tak prirodzene sa budú znižovať aj výnosy z dlhových cenných papierov,” konštatuje Wiedermann. Vo všeobecnosti však platí, že štátne dlhopisy sú oproti korporátnym, považované za bezpečnejšie. Podľa Ondreja Brosku je však problémom štátnych dlhopisov ich pomerne nízke zhodnotenie, čím sa pre investorov stávajú menej atraktívnymi. „V niektorých prípadoch je dokonca ich výnos záporný. Podľa našich skúseností tak investori začínajú siahať čoraz častejšie po korporátnych dlhopisoch. Tie v sebe nesú síce väčšie riziko, na druhú stranu ponúkajú investorom omnoho zaujímavejšie výnosy,” konštatuje Broska. Aj z tohto dôvodu podľa Brosku dopyt po korporátnych dlhopisoch rastie.

