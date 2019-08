Prechod voličov k progresívcom je podľa politológa dôvodom, prečo sulíkovcom klesajú preferencie

Prechod voličov od opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) k mimoparlamentnému Progresívnemu Slovensku (PS) je dôvodom, prečo strane Richarda Sulíka (SaS) klesajú v prieskumoch volebné preferencie. Uviedol to pre agentúru SITA politológ z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Pavol Baboš.

„Sloboda a Solidarita má silnú konkurenciu v novovzniknutých stranách. SaS sa dlhé roky profilovala ako strana aj pre liberálnych voličov a to aj napriek tomu, že mnohé témy, ako je napríklad liberalizácia vzťahov sexuálnych menšín alebo dekriminalizácia marihuany opúšťala. A zrazu je na politickej scéne nová strana, ktorá tieto témy dokáže komunikovať a vyzerá dôveryhodnejšie pre mestských liberálnych voličov,“ povedal Baboš.

Sulíkovci idú cestovať po Slovensku

Ako uviedol pre agentúru SITA hovorca SaS Róbert Buček, SaS sa bude snažiť vysvetliť voličom, že liberáli sú „najlepšie pripravení, majú najlepší program, ktorý sa tvoril roky a tiež skúsených ľudí – odborníkov“.

„Nebudeme klamať či zahmlievať, ale používať zdravý rozum. Vysvetľovať ľuďom, že korupcia ničí túto spoločnosť. Musíme vytvoriť také podmienky, aby mafia už nemohla mať pocit, že môže všetko, aj zabiť novinára a myslieť si, že jej to prejde. Od septembra budeme cestovať po Slovensku, zhovárať sa s ľuďmi, pozorne počúvať ich problémy a predstavovať náš roky tvorený program, ktorý spraví Slovensko lepším,“ priblížil Buček.

Sulíkovci sú presvedčení, že Slovensko potrebuje zmenu a „SaS ako stabilná liberálna strana je pripravená byť pevnou súčasťou takejto zmeny“. Buček dodal, že nie prieskumy, ale volič vo voľbách rozhodne, ktoré strany chce, aby riadili našu krajinu a ktoré nie. „Či chce politikov, ktorí kradnú, klamú, prevracajú kabáty, alebo politikov, u ktorých platí to, čo povedia,“ uzavrel hovorca SaS.

Sloboda a Solidarita v prieskumoch

Ešte v januári by podľa prieskumu agentúry Focus SaS skončila na druhom mieste so ziskom 12,3 percenta hlasov. Podľa februárového prieskumu agentúry AKO by liberáli získali 14,8 percenta hlasov a podľa prieskumu agentúry Focus tiež vo februári by SaS skončila s 11,2 percenta hlasov voličov. Podľa júnového prieskumu Focusu bol výsledok SaS rovných osem percent hlasov.

Podľa posledného prieskumu agentúry Focus by SaS skončila na štvrtom mieste so ziskom 7,9 percenta hlasov. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý realizovala agentúra Focus v dňoch 13. až 19. augusta na vzorke 1 010 respondentov vo veku nad 18 rokov.

V parlamente by SaS obsadila 14 kresiel. Z prieskumu verejnej mienky agentúry Focus z 1. až 7. augusta na vzorke 1 020 respondentov vo veku nad 18 rokov vyplýva, že SaS by získala sedem percent a obsadila by v parlamente 12 kresiel. Skončila by tak na piatom mieste.

Agentúra SITA oslovila aj ďalšie politické strany, ktoré sú v poslednom prieskume na hranici zvoliteľnosti, ako plánujú zvýšiť svoje volebné preferencie.