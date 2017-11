Prečo investovať do cenných papierov investičnej skupiny Arca Capital? Avizovaná kúpa banky je len jeden z dôvodov

BRATISLAVA 9. novembra 2017 (WBN/PR) – V posledných týždňoch sa do médií dostala správa, že rakúska banka Wiener Privatbank by sa mala dostať do rúk česko-slovenskej skupiny Arca Capital. Táto finančná skupina je však zaujímavá aj svojimi ďalšími aktivitami.

Pre Arca Capital pôjde v prípade kúpy banky o vyvrcholenie snáh preniknúť naplno do sveta financií. Skupina je však vo finančnom obore prítomná už dlhšie a to aj prostredníctvom investičných fondov, do ktorých je možné investovať. Dôvodov, prečo tak spraviť, je hneď niekoľko.

1. Arca Capital je na trhu už od roku 2003

Na slovenskom trhu je private equity skupina Arca Capital prítomná už od roku 2003, kedy prišlo k založeniu Arca Capital Slovakia a Salve Investments. V roku 1999 bola založená All Finance Services, v ktorej bol Pavol Krúpa členom predstavenstva.

Za Arca Capital stoja najmä tri dôležité mená a to Pavol Krúpa, Rastislav Velič a Henrich Kiš. Krúpa sa sústredí najmä na aktivity v opportunity biznise, Velič riadi a rozvíja aktivity Arca Capital Finance Group a Kiš realizuje projekty z oblasti venture kapitálu.

2. Široké pôsobenie vo viacerých odvetviach

Portfólio aktivít financovaných Arcou je veľmi široké. Zahŕňa tak projekty z oblasti nehnuteľností, ako aj potravinárstva a energetiky. V médiách ste určite tento rok zachytili, že napríklad za známou značkou potravín Delia je práve Arca Capital.

Je to veľmi dobrý príklad, ako Arca pôsobí v projektoch, ktoré sa ukazujú ako veľmi životaschopné a zároveň sú „hmatateľné“.

3. Sľubná budúcnosť v IT odvetví

Hoci všetky vyššie vymenované oblasti investovania sú nepochybne veľmi zaujímavé, jeden obor tam chýba: informačné technológie, v skratke IT. Ide o oblasť, ktorá je najviac dynamicky sa rozvíjajúcim trhom a práve tu majú aktivity Arca Capital našliapnuté na veľmi sľubnú budúcnosť.

Finančná skupina vo vlastnej réžii vyvíja a uvádza na trh najmodernejšie IT technológie, napríklad služby nebankových kariet CARD – NET, Medibox IT riešenie pre praktických lekárov, VIPAPP služby online sprostredkovania alebo Gusto kartu spoločnosti CES ePlatby. Investovať do skupiny s takýmto portfóliom je niečo ako vyhrať prvú cenu v lotérii.

4. Raketový rast

Doterajšia história skupiny Arca Capital môže napovedať v mnohom o jej budúcnosti. Ako sa ukazuje na číslach, majitelia a vedenie skupiny vedia veľmi dobre, čo robia. Rozdielovým faktorom medzi úspechom a neúspechom je schopnosť nájsť príležitosť a naplno ju využiť. Že sa to Arce darí, ukazujú najmä konkrétne štatistiky.

Kým v roku 2012 boli aktíva skupiny „len“ v objeme 200 miliónov €, o 3 roky neskôr sa tento objem viac ako zdvojnásobil na hodnotu 500 miliónov. V minulom roku dosiahli aktíva hodnotu už 1 miliardy €. Rovnako tak stúpal aj počet licencovaných spolupracovníkov, pričom dnes ich má skupina už viac ako 3 tisíc. Takéto čísla budia úplne zaslúžený rešpekt.

5. Silná pozícia vo finančnom sektore a jej ďalšie rozvíjanie

Arca Capital je súkromná integrovaná investičná skupina so stredoeurópskou pôsobnosťou, ktorá nie je vôbec nováčikom v oblasti finančníctva. Doteraz sa však sústredila najmä na vlastné private equity aktivity a investície zamerané na energetiku, reality alebo služby.

V poslednom čase sa však do popredia dostávajú aj jej snahy o prienik do finančného odvetvia. V roku 2015 založila na Slovensku nebankovú spoločnosť Silverside, ktorá je špecialistom na nebankové spotrebiteľské úvery a pôžičky. Túto jeseň začne Silverside pôsobiť aj v susednej Českej republike, takže sa ešte viac posilní prítomnosť skupiny v oblasti finančníctva.

Rovnako tak je skupina veľmi silno angažovaná v oblasti podielových a investičných fondov. Arca Capital spravuje aktíva v objeme cez 1,4 miliardy €, pričom v podielových fondoch sú aktíva za asi 500 miliónov €.

Staré bankovníctvo vymiera, v 21. storočí už nemá miesto

Dôvodom, prečo prišlo k tak masívnemu nárastu aktív, je čoraz väčšia angažovanosť súkromných investorov. Tí môžu prostredníctvom krátkodobejších aj dlhodobejších finančných nástrojov vstúpiť do sveta investovania práve cez projekty Arca Capital. Môžu sa tak podieľať na všetkých významných a strategických investíciách tejto finančnej skupiny.

Investovanie je možné realizovať prostredníctvom partnerských investičných spoločností, pričom najvýkonnejšou je profesionálna investičná spoločnosť PRIVATE CONSULTING GROUP.

Tá je zapísaná ako samostatný finančný agent v registri vedenom NBS a prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi, s ktorým spolupracuje, ponúka investorom najmä cenné papiere Arca Capital a jej fondov.

To, čo bolo charakteristické pre bankovníctvo minulosti, v PRIVATE CONSULTING GROUP určite nenájdete. Osobný prístup, odborné vedomosti a snaha dosiahnuť maximálny zisk pre klienta, to všetko charakterizuje PRIVATE CONSULTING GROUP. Samozrejmosťou je profesionalita a transparentné jednanie.

Akvizícia banky zo strany Arca Capital je zároveň príležitosťou pre terajších aj budúcich investičných partnerov. Skôr či neskôr sa objavia nové finančné nástroje či fondy, do ktorých bude možné investovať a podporiť tak ďalší rozvoj portfólia tejto finančnej skupiny. Jej doterajšia história napovedá, že takáto investícia sa rozhodne nestratí a naopak, že sa rozhodne vyplatí.