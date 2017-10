Prečo je dobré sporiť už vedia aj deti

Bratislava, 26. októbra 2017 ( WBN/PR ) – Predškoláci a žiaci základných škôl sa dnes prišli pozrieť zblízka, ako funguje banka. Pri príležitosti Svetového dňa sporenia zorganizovala VÚB banka interaktívny program, v rámci ktorého sa s deťmi stretli dobrovoľníci spomedzi zamestnancov banky. Takmer 120 detí tak malo možnosť diskutovať o tom, prečo je dobré s peniazmi v živote rozumne hospodáriť a myslieť aj na ich odkladanie pre budúcnosť. Projekt je súčasťou medzinárodného vzdelávacieho programu „The Art of Saving“, ktorý realizuje materská skupina VÚB banky Intesa Sanpaolo. Jeho súčasťou je množstvo kreatívnych vzdelávacích aktivít, podujatí a výstav, ktoré sa konajú v období od 24. do 31. októbra v 11 krajinách sveta.

Narábanie s osobnými financiami a vytvorenie optimálnej rovnováhy medzi spotrebou a sporením zohráva v živote významnú úlohu. Je to jedna zo základných schopností, ktorú je vhodné rozvíjať už u detí. Popri vzdelávaní v samotných rodinách tu môže pomôcť aj podporné finančné vzdelávanie v rámci školského prostredia. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo vznikla už v roku 1924 myšlienka Svetového dňa sporenia, ktorý pripadá každoročne na 31. októbra.

V spojitosti s touto myšlienkou zorganizovala VÚB banka dobrovoľnícky projekt, v rámci ktorého sa zamestnanci banky venovali 4 skupinám detí predškolákov a školákov vo veku od 6 do 14 rokov. Takmer 120 detí z Bratislavy a okolia navštívilo spolu s pedagógmi v stredu 25. októbra budovu centrály VÚB banky. Počas dopoludňajšieho programu ich odborníci z banky zoznámili s históriou peňazí a svetovými menami či odpovedali na otázky, prečo existujú banky a aká je ich úloha. Program bol prispôsobený vekovým skupinám. „Sme radi, že deti sa pýtali množstvo otázok a návšteva u nás bola pre nich užitočná. Staršie deti sa zaujímali aj o nové trendy, akými sú online spravovanie účtu či sporenie cez mobil. Čo je však najdôležitejšie, malí návštevníci mali príležitosť taktiež premýšľať nad tým, ako správne v živote s peniazmi narábať. Napríklad, prečo by nemali peniaze, ktoré dostanú ako vreckové, hneď všetky minúť, ale si aj šetriť,“ hovorí Elena Kohútiková, zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB. Okrem interaktívnej prednášky v spojitosti s témou Svetového dňa sporenia 2017 sa mohli žiaci dostať v rámci VÚB banky aj na miesta, kde to bežne nie je možné. Dobrovoľníci z radov zamestnancov banky im ukázali viacero oddelení banky, mohli navštíviť dokonca aj trezor.

Slovensko sa zapojilo do medzinárodného programu

Akcia „Deň sporenia s VÚB“ bola súčasťou medzinárodného programu „The Art of Saving“, ktorého iniciátorom je materská skupina VÚB banky Intesa Sanpaolo. Počas týždňa od 24. do 31. októbra prebiehajú v 11 krajinách sveta rozličné osvetové aktivity, didaktické výstavy a hravé diskusie so študentami zamerané na význam sporenia. Podujatia sú organizované v talianskych mestách Turín, Miláno, Neapol, Vicenza, Bologna a Palermo a rozšírené sú aj do Albánska, Bosny a Hercegoviny, Chorvátska, Egypta, Rumunska, Ruska, Srbska, Slovinska, Maďarska a v neposlednom rade aj na Slovensko. Oslavy pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa sporenia prebiehajú vzájomným spojením síl skupiny Intesa Sanpaolo, jej medzinárodných dcérskych bánk ako aj viacerých inštitúcií v Taliansku, ktorými sú Múzeum sporenia, skupina galérií Gallerie d’Italia a Historický archív Talianska.

Ignacio Jaquotot, riaditeľ medzinárodnej divízie dcérskych bánk v rámci skupiny Intesa Sanpaolo, sa v tejto súvislosti vyjadril: „Teší nás, že môžeme pomáhať šíriť finančné vzdelávanie a myšlienku kultúry sporenia v krajinách, v ktorých pôsobia banky našej skupiny. Vďaka rôznym vzdelávacím aktivitám určených pre rodiny a školy, s ktorých myšlienkou prišlo naše Múzeum sporenia v Taliansku, dokážeme osloviť množstvo mladých ľudí.“

V rámci svojho dlhodobého zámeru prinášať inovatívne formy finančného vzdelávania otvorila banková skupina Intesa Sanpaolo v roku 2012 v talianskom Turíne vlastné Múzeum sporenia. Poslaním tohto projektu je pomôcť širokej verejnosti lepšie porozumieť tomu, ako sa dá efektívne narábať so svojimi finančnými zdrojmi. Ide o unikátne miesto, ktoré približuje túto komplexnú tému veľkým aj malým návštevníkom inovatívnou, interaktívnou a zábavnou formou. Tá je „ušitá na mieru“ každému návštevníkovi podľa úrovne jeho finančnej gramotnosti, ktorú preverí zábavný test pri vstupe do múzea.