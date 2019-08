Prečo sú Česi viac smart ako Slováci? (podcast)

Inteligentné riadenie semaforov podľa hustoty premávky, senzory sledujúce zapĺňanie odpadových nádob, on-line sledovanie čistoty ovzdušia. Kedy budú aj slovenské mestá a obce viac smart?

Lepší život pre obyvateľov

Český Kolín má asi 30-tisíc obyvateľov, od hlavného mesta je vzdialený asi 70 kilometrov na východ. Veľkosťou je podobný ako Liptovský Mikuláš, Piešťany alebo Lučenec. Mesto pravidelne získava ocenenia zato, že zavádza úspešné smart riešenia pre svojich obyvateľov.

Viceprimátor Kolína Michal Kašpar pre Webnoviny povedal, že okrem uváženého výberu riešenia, treba intenzívne vysvetľovať obyvateľom, v čom sa ich život zlepší.

Pred komunálnymi voľbami viacerí neskôr úspešní kandidáti na primátorov a starostov sľubovali zavádzanie smart riešení aj v slovenských mestách a obciach. Dokonca vznikol Slovak smart city cluster, ktorého cieľom je združovať podnikateľskú sféru v tejto oblasti so samosprávou.

Zaostávame o päť rokov

Cluster má dnes 21 členov a aj preto sme mu adresovali otázku, či vie koľko smart city riešení sa od komunálnych volieb podarilo zaviesť. Do uzávierky článku nám tieto dáta neposlal. To však neznamená, že by celé Slovensko úplne zaspalo.

Primátor mesta Hlohovec Miroslav Kollár si pochvaľuje smart investíciu do verejného osvetlenia pre svoje mesto s 20-tisíc obyvateľmi.

„V zavádzaní smart riešení Slovensko zaostáva za Českom asi 5 rokov,“ odhaduje Michal Ivantyšyn, riaditeľ ITAPA, platformy ktorá už 18 rokov prináša na Slovensko inšpiratívne príklady IT z celého sveta.

Dodáva však, že z hľadiska budúcnosti to môže byť aj výhoda. Ceny technológií klesajú, jednoduchšie sa obstarávajú, a teda do slovenských miest a obcí sa môžu dostať skôr, vysvetľuje Ivantyšyn.