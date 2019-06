Pred 11 rokmi sa na summite v Bruseli rozhodlo o vstupe Slovenska do eurozóny

BRATISLAVA 19. júna (WebNoviny.sk) – Na summite Európskej rady v Bruseli rozhodli 19. júna 2008 šéfovia jednotlivých štátov o vstupe Slovenskej republiky do eurozóny.

Hlasovaniu politických lídrov predchádzalo odporúčanie Európskej komisie zo 7. mája 2008, založené na potvrdení Eurostatu, že Slovensko plní požadované maastrichtské kritériá.

Slovensko sa k zavedeniu spoločnej meny – eura zaviazalo už v Prístupovej zmluve k Európskej únii v apríli 2003 v Aténach a vláda Mikuláša Dzurindu (SDKÚ-DS) hneď v júni toho roku schválila stratégiu prijatia eura. V septembri 2004 stanovila cieľový dátum vstupu do eurozóny na 1. januára 2009.

Špeciálny inflačný balíček

Po dohode ministrov financií krajín eurozóny, Slovenska a prezidenta Európskej centrálnej banky vstúpila v novembri 2005 slovenská koruna do Mechanizmu výmenných kurzov ERM II, známeho aj ako „čakáreň na euro“. Vláda Roberta Fica, ktorá vzišla z volieb v júni 2006, sa k stanovenému záväzku predchádzajúcej vlády prihlásila.

Pred kľúčovým hlasovaním na summite v Bruseli vtedajší premiér Robert Fico (Smer-SD) ubezpečoval ostatných premiérov a prezidentov štátov únie, že „urobíme všetko pre to, aby sme v roku 2011 dosiahli vyrovnaný rozpočet, pretože to je najlepší spôsob, ako bojovať proti inflácii“, a dodal, že vláda má pre prípad, ak by sa ceny predsa len vymkli kontrole, pripravený aj špeciálny „inflačný balíček“.

Opozičný poslanec a bývalý minister financií Ivan Mikloš (SDKÚ-DS) v tom čase vyslovil podozrenie, že pred stanovením nového stredového kurzu slovenskej koruny voči euru 28. mája 2008 unikli informácie o jeho výške.

Počiatek na jachte v Monaku

Vtedajší minister financií Ján Počiatek (Smer-SD) totiž niekoľko dní predtým počas svojho pobytu v Monaku navštívil jachtu finančníka Ivana Jakaboviča a jeho finančná skupina J&T na obchodovaní s korunou zarobila.

Šéf rezortu financií najprv svoj pobyt na lodi zľahčoval, neskôr svoju návštevu označil za chybu a pripísal ju svojej politickej neskúsenosti. Zároveň uviedol, že žiadnu informáciu o zmene parity nikomu neprezradil.

Ministri financií 27 krajín Európskej únie stanovili 8. júla konečný výmenný kurz na 30,126 korún za euro. Stanovením kurzu sa formálne zakončili snahy Slovenska o prijatie spoločnej európskej meny. Slovenská republika sa 1. januára 2009 stala šestnástou krajinou eurozóny, po Slovinsku len druhou krajinou z bývalého východného bloku.

Definitívna výmena koruny za euro však nastala až 17. januára 2009, keď sa skončilo obdobie duálneho obehu a jedinou platnou menou na Slovensku sa stalo euro. V peňažnom obehu sa už nedali používať korunové mince aj bankovky a ich výmena bola možná už len v komerčných bankách a Národnej banke Slovenska. Duálne označovanie cien v korunách a eurách sa skončilo 30. júna 2010.