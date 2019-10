Pred Starou tržnicou vyrastie iglu. Ľudí v ňom naučia, ako triediť nápojové kartóny

Na Slovensku sa denne spotrebuje asi 1 milión nápojových kartónov, tzv. tetrapakov. Podľa výsledkov prieskumu, ktorý realizovala spoločnosť TetraPak až 33% Slovákov nevie, ako tieto obaly triediť. Triedenie nápojových kartónov a ich následná recyklácia pritom prispieva k šetreniu prírodných zdrojov. Pomáha znižovať uhlíkovú stopu, pretože ťažba nových surovín (na výrobu plastov, skla a hliníka) je energeticky náročnejšia ako opätovné použitie materiálov. Ako správne nápojové kartóny triediť sa pokúša naučiť Slovákov interaktívna inštalácia v podobe iglu, ktorú ľudia nájdu v pondelok 21.10.2019 a utorok 22.10.2019 pred Starou tržnicou.

Použité nápojové kartóny sú zdrojom cenných surovín

Všetky vrstvy nápojového kartónu možno ďalej spracovať jednoduchými postupmi a tým im dať nový život. Podľa Palva Němečka, obchodného riaditeľa TetraPak, a.s je to hodnotný materiál. Papierové vlákna použité na výrobu kartónov na nápoje sú dlhé a silné, čo znamená, že predstavujú kvalitný zdroj vlákien pre papierne. „Obal obsahuje v priemerne 70% papiera. Ten je vo všeobecnosti považovaný za obnoviteľný. To znamená, že jeho zásoby sa prirodzene obnovujú. Zbytok, 20% až 25% tvorí polyetylén, ktorý je nepriepustný pre vodu i mikroorganizmy a 5% tvorí hliník, ktorý chráni nápoje a potraviny pred svetlom, kyslíkom a baktériami,“ dodáva Němeček. Vlákna z nápojových kartónov sa používajú na výrobu papierových produktov ako sú papierové utierky, vreckovky, obaly na vajíčka, obálky, papierové tašky, krabice na pizzu a iné.

Kam patria nápojové kartóny?

Podľa výsledkov prieskumu až 62% opýtaných triedi nápojové kartóny do označeného kontajnera. Najčastejšie sú na triedenie nápojových kartónov určené žlté kontajnery, kde sa zbierajú spoločne s plastami alebo oranžové kontajnery, určené len na nápojové kartóny. Farba zbernej nádoby aj presný spôsob triedenia sa môžu líšiť podľa systému v danej obci.

V iglu učia, ako nápojové kartóny správne triediť

Vo svete, ale aj na Slovensku, rastie trend ekologickejšieho životného štýlu, s ktorým súvisí aj triedenie. Podľa prieskumu pomerne veľká časť Slovákov nevie, ako nápojové kartóny triediť. „Našim cieľom je ich to pomocou interaktívnej inštalácie v podobe iglu naučiť a dať tak nápojovým kartónom druhú šancu,“ hovorí spoluorganizátorka podujatia Kristína Tašká, strategic communication manager McCarter, a.s. V iglu je pre návštevníkov pripravených viacero zaujímavosti. Návštevníci sa dozvedia niečo o separovaní a recyklácií nápojových kartónov a dostanú špeciálny darček v podobe druhotného produktu, ktorý vznikol recykláciou nápojových kartónov.

Šetrenie prírodných zdrojov a znižovanie uhlíkovej stopy by mala byť priorita pre nás všetkých. Správnym triedením sa dá prispieť k tomu, aby sme našu planétu šetrili aj pre ďalšie generácie. Práve preto netreba podceniť edukáciu. „Triedenie nápojových kartónov má zmysel. Preto veríme, že sa nám podarí dovzdelať čo najviac ľudí a aj tí, čo si doteraz neboli istí, do ktorého kontajnera nápojový kartón patrí, to už budú s istotou vedieť,“ dodáva Tašká.

