Predaj elektromobilov a hybridov stúpa naprieč celou Úniou, benzín a nafta však i naďalej hrajú prím

V treťom štvrťroku tohto roku bolo takmer každé desiate osobné auto predané v Európskej únii elektricky nabíjateľným vozidlom. Ako ďalej informuje Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA), dôvodom sú podporné opatrenia zavedené rôznymi krajinami. Benzínové a naftové motory však aj naďalej tvorili viac ako 75 percent celkového predaja automobilov v únii.

Predaje všetkých áut s alternatívnymi pohonom predstavovali od júla do septembra 2020 spolu takmer 25 percent trhu s automobilmi v EÚ. Medziročne sa pritom zdvojnásobili z 337 108 vozidiel v treťom kvartáli 2019 na aktuálnych 678 777. Spomedzi štyroch hlavných trhov zaznamenali najväčší nárast Nemecko (+ 159,8 percenta) a Francúzsko (+ 144,1 percenta), a to najmä vďaka mimoriadne vysokému predaju plug-in hybridov.

Slovensko podľa údajov asociácie eviduje taktiež výrazný medziročný rast na úrovni 127,6 percenta. Kým v treťom štvrťroku 2019 sa u nás predalo 1 208 vozidiel s alternatívnymi pohonmi, od júla do septembera aktuálneho roku to už bolo 2 749. Od začiatku roka do konca septembra sa u nás spolu predalo 6 306 takýchto vozidiel, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom viac o 93 percent.