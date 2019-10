Predaj elektromobilov v Británii vzrástol, od iných áut ich chcú odlíšiť zelenými tabuľkami

Veľká Británia plánuje označiť elektromobily zelenými tabuľkami s evidenčným číslom. Cieľom je, aby miestne orgány mohli umožniť vozidlám s nulovými emisiami využívať niektoré benefity, ako napríklad lacnejšie parkovanie či využívanie pruhov vyhradených pre autobusy.

Vláda dúfa, že to zároveň posilní predaj elektromobilov a tiež podporí plán dosiahnuť do roku 2050 nulové emisie. Medzinárodná ekologická organizácia Priatelia Zeme tvrdí, že bez lepších finančných stimulov a viac nabíjacích staníc nemôžu očakávať veľké zmeny.

Ako uvádza BBC, predaj elektromobilov vo Veľkej Británii tento rok výrazne narástol, no aj tak predstavuje len zlomok z celkového predaja áut. Takisto upozorňuje na nedostatok nabíjacích staníc a príliš drahé modely. Vláda vyhlásila, že podobný skúšobný projekt v kanadskej provincii Ontário viedol k vyššiemu predaju elektromobilov.

Zástupca britskej spoločnosti RAC Nicholas Lyes uviedol, že vodiči, ktorých sa na plánovanú novinku pýtali, neboli práve nadšení. „Len pätina z nich si myslí, že je to dobrý nápad. Väčšina z nich zastáva názor, že evidenčné číslo nemá významný efekt na to, či by si radšej kúpili elektromobil,“ objasnil.

Britský minister dopravy Grant Shapps si myslí, že „zelené tabuľky s evidenčným číslom sú naozaj pozitívny a úžasný spôsob, ako dať každému najavo narastajúci počet elektromobilov na našich cestách“. Úrady v súčasnosti rokujú o tom, ktorý z troch návrhov zelených tabuliek by prípadne zaviedli.