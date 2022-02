Predajcovia jazdeniek bežne sľubujú výbavu, ktorú vozidlo nemá. Toto je 5 najčastejších položiek výbavy, s ktorými sa podvádza

Autobazáre bežne uvádzajú v inzerátoch neexistujúce prvky výbavy

Najčastejšie sa klame pri populárnych prvkoch výbavy ako bezkľúčové odomykanie, tempomat alebo zimné kolesá

Výbava je jedným z popredných kritérií pri výbere auta. Existuje mnoho zákazníkov, pre ktorých sú napríklad vyhrievané sedadlá alebo pohodlné bezkľúčové odomykanie dôležitejšie ako konkrétny typ motoru či karosérie. Predajcovia áut to, samozrejme, vedia a tí nečestní to bez rozpakov využívajú a v inzerátoch sľubujú výbavu, ktorú konkrétne auto nemá. Spoliehajú sa na to, že zákazník si chýbajúce položky pred podpisom zmluvy nevšimne, alebo sa im ho aspoň podarí presvedčiť na iné auto v ponuke.

„Naše skúsenosti potvrdzujú, že predajcovia úplne bežne „vylepšujú“ výbavu áut ponúkaných v inzerátoch,“ hovorí Jan Skála, riaditeľ nákupu a logistiky internetového trhoviska Carvago, ktorého technici už skontrolovali viac ako 10 000 áut. „Okrem inzerovania automobilov, ktoré v skutočnosti neexistujú a ich cieľom je len prilákať zákazníkov do autobazára, a zatajovania informácií o skutočnom technickom stave sa v rámci technickej kontroly CarAudit najviac stretávame práve s nepravdivo uvádzanou výbavou.“

Toto je 5 prvkov výbavy, pri ktorých sa najviac podvádza

Rebríček vychádza zo skúseností technikov Carvago pri technickej obhliadke áut. Číslo v zátvorkách hovorí, v akom percente prípadov táto výbava v kontrolovanom aute chýbala, aj keď bola uvedená v inzeráte predajcu áut/autobazára.

Č.1: Elektricky nastaviteľné sedadlá (20 %)

Každý piaty inzerát, ktorý v popise výbavy obsahuje elektricky nastaviteľné sedačky, je klamlivý. Pod tento pojem sa autobazáre často snažia „zmestiť“ všetko od jednoduchého nastavenia vzdialenosti od volantu, cez základné nastavenie sedadla vodiča v štyroch smeroch až po voliteľné komfortné sedadlá v špičkových prémiových vozidlách. Naopak, v prémiových vozidlách, kde sú elektrické sedadlá zvyčajne štandardom, sa predajcovia snažia zvýšiť hodnotu základnej výbavy tým, že ju označia za voliteľnú komfortnú výbavu.

Naša rada: Ak má auto skutočne elektricky nastaviteľné sedadlá, predajca ich zvyčajne v inzeráte odfotografuje. Ak inzerát sľubuje elektrické sedadlá, avšak na fotografiách nie sú, je to okamžitý dôvod na pochybnosti.

Č.2: Tempomat alebo adaptívny tempomat (15 %)

Hoci tempomat už nie je v moderných automobiloch taký zriedkavý ako kedysi, stále sa dajú nájsť autá bez tempomatu, najmä v menších a lacnejších modeloch. Predajcovia však majú tendenciu uvádzať tempomat na niektorých modeloch takmer vždy, bez ohľadu na skutočnosť. Výnimkou nie je ani to, keď má vozidlo obyčajný tempomat, zatiaľ čo inzerát sľubuje adaptívny tempomat (teda taký, ktorý automaticky udržiava pozdĺžny odstup od vozidla pred vami).

Naša rada: Všímajte si na fotkách ovládacie prvky. Ovládacie prvky adaptívneho tempomatu zvyčajne obsahujú tlačidlá na nastavenie vzdialenosti, a to buď na páčke alebo na volante.

Foto: Carvago

Č.3: Bezkľúčové odomykanie (15 %)

Bezkľúčový prístup do vozidla je v súčasnosti veľmi žiadaným komfortným prvkom. Napríklad majitelia vozidiel Toyota sú na to zvyknutí aj v tých najmenších modeloch. Pre mnohých iných výrobcov však bezkľúčové otváranie auta nie je zďaleka bežné. Niektorí ju ponúkajú len ako súčasť vyšších úrovní výbavy, zatiaľ čo u prémiových značiek sa za ňu často pripláca samostatne aj v najväčších a najluxusnejších modeloch. Práve v prípade prémiových značiek predajcovia veľmi často inzerujú bezkľúčové ovládanie napriek tomu, že pôvodný majiteľ si ho vôbec neobjednal.

Naša rada: Keďže diaľkové ovládania sa pri rôznych značkách výrazne líšia, z fotografií nie je možné určiť, či auto má ale nemá bezkľúčové ovládanie. Ak vám na tomto komfortnom prvku výbavy záleží, osobitne sa spýtajte predajcu, či sa dá auto otvoriť aj naštartovať s ovládačom vo vrecku. A následne si to nezabudnite skontrolovať pri obhliadke.

Č.4: Okenné rolety (12 %)

V tomto prípade nemusí ísť ani tak o zlý úmysel samotného predajcu, ako o nedostatok populárnych zahraničných inzertných stránok. Keďže niektoré z nich neuvádzajú tónované bočné okná od B-stĺpika dozadu v zozname položiek výbavy, predajcovia pri zadávaní inzerátu v takýchto prípadoch často volia „okenné rolety“ (nie vo všetkých jazykoch je rozdiel medzi týmito dvoma možnosťami taký zrejmý ako v slovenčine). Pre niekoho to môže byť pomerne nepodstatný detail, ale pre zákazníkov s malými deťmi sú rolety často žiadaným prvkom.

Naša rada: Ak na fotografiách v ponuke nevidíte okenné rolety, požiadajte predávajúceho, aby vám ich osobitne nafotil.

Č.5: Druhá sada kolies (10 %)

Z inzerátov sa niekedy zdá, že druhá sada kolies (zvyčajne so zimnými pneumatikami) je pri jazdených vozidlách takmer samozrejmosťou. Ak si však zákazník kolesá nevyžiada, predajca ich ponechá na samostatný predaj alebo ich záujemcovi ponúkne ako bonus až v rámci rokovaní o cene vozidla. Ani vtedy však nemáte vyhraté.

Naša rada: Neuspokojte sa s tým, že predajca ochotne naloží kolesá zabalené v bielom plaste do kufra. Najprv si ich nechajte ukázať a skontrolujte, či nie sú disky odreté a či pneumatiky výrazne opotrebované.

Jazdené auto si pred kúpou vždy dajte dôkladne skontrolovať

Pri kúpe jazdeného auta je okrem kontroly technického stavu dôležité preveriť aj položky výbavy. „Aj keby predajca pôsobil akokoľvek čestne, pri kúpe ojazdeného vozidla vždy odporúčam dôsledne uplatňovať heslo „dôveruj, ale preveruj,“ radí Jan Skála z Carvago.

Kým zásadné položky výbavy dokáže odkontrolovať každý, pri kontrole technického stavu je dôležité zapojiť profesionálov. „Pri online objednávke jazdeného auta cez Carvago kontrolujú technický stav skúsení mechanici v rámci služby CarAudit. Táto kontrola trvá 3 až 4 hodiny, obsahuje viac ako 270 položiek a výsledkom je podrobná správa so zistenými nedostatkami. Detailná technická kontrola by mala byť súčasťou každej kúpy jazdeného auta, aby mal zákazník presnú predstavu o skutočnom stave vozidla a mohol sa relevantne rozhodnúť, či má oň záujem.“

