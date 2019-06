Predčasné voľby podľa Bugára nie sú v hre, v prípade neúspechu už nebude predsedom Mosta-Híd

BRATISLAVA 23. júna (WebNoviny.sk) – Predčasné parlamentné voľby nie sú v súčasnosti v hre. Uviedol to v relácii V politike televízie TA3 predseda strany Most-Híd Béla Bugár.

Zároveň dodal, že pokiaľ by sa Most-Híd nedostal po najbližších voľbách do Národnej rady SR, vzdá sa predsedníckej funkcie.

Strana je pripravená na spoluprácu

Bugár tiež pripomenul, že strana je pripravená na spoluprácu, problémom podľa neho nie sú ani názorové rozdiely. Predseda koaličnej strany plánuje diskutovať najmä v regiónoch, kde podľa neho regionálni politici najviac vedia o miestnych problémoch občanov.

„My sme otvorení na spoluprácu. Najbližší pracovný týždeň pošleme pozvánky na stretnutie zástupcom regiónov či menším politickým stranám a budeme diskutovať,“ povedal líder Most-Híd. Bugár sa tiež domnieva, že strana musí dať príležitosť mladším politikom a odstrániť nedostatky, ktoré sa prejavili na nízkej podpore v ostatných voľbách do Európskeho parlamentu.

„To, že prestane platiť koaličná zmluva, ktorá platí ešte pol roka pred parlamentnými voľbami, neznamená, že na seba hneď namierime zbrane. Musíme prijať ešte rozpočet na jeseň a myslím si, že predčasné voľby nebudú. Koalícia je vždy o kompromisoch a koniec-koncov z nášho programu sa nám podarilo presadiť veľa opatrení,“ dodal Bugár.

Predsednícku stoličku už nebude ponúkať

Možnosť predčasných volieb nevylúčil ani predseda Národnej rady SR a Slovenskej národnej strany Andrej Danko, ktorý po sobotňajšom sneme svojej strany odkázal koaličným partnerom, že hlasovanie za novelu zákona o štátnom jazyku bude porušením koaličnej zmluvy.

Bugár tieto vyjadrenia nevníma negatívne. Spomenul tiež návrh poslanca za SNS, s ktorým nesúhlasí zvyšok koalície. „Napríklad poslanec Baláž z SNS dal návrh na eKasy proti vôli Smeru-SD a aj ministra financií. A nikto nevyvolal predčasné voľby. Osobne si myslím, že predčasné voľby nebudú,“ pripomenul Bugár.

Bugár už niekoľkokrát ponúkol v strane, že odíde z postu predsedu. Sám vníma nízke preferencie v prieskumoch a tiež nedávne negatívne výsledky vo voľbách do Európskeho parlamentu, kde nezískal Most ani jeden mandát. „Som predseda strany a vidím naše preferencie. Svoj post už ponúkať nebudem, pretože stranícke štruktúry to viackrát odmietli. Nepripúšťam, že by sme sa nedostali do NR SR. Máme rezervy a nedostatky, ktoré chceme napraviť. Ak by však strana neuspela, tak, samozrejme, odídem a budem okamžite konať,“ uzavrel.