Predloženie Kilečka 2 na vládu brzdí Matovičovo ministerstvo, na stole ho majú od decembra

Predloženie druhého balíka opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia na vládu brzdí Ministerstvo financií SR. Po stredajšom rokovaní vlády to konštatoval štátny tajomník rezortu hospodárstva Ján Oravec.

Ako objasnil, o materiáli rokovali s ministerstvami viac ako rok, prešiel riadnym medzirezortným pripomienkovým konaním, neboli k nemu žiadne rozpory a na úrade vlády je už od decembra.

Kilečko 2 má posudzovať Matovičov rezort

„Mali sme dohodu, že pôjde na vládu po novom roku. Napriek tomu, že je koniec januára, balík na zasadnutie vlády nebol zaradený. Z toho som sklamaný,“ uviedol Oravec.

Ako dodal, Kilečko 2 má byť predmetom posudzovania ministerstva financií. Jeho šéf Igor Matovič má k nemu údajne otázky, ktoré by si chcel prejsť, prekážať mu má aj fakt, že v uznesení ukladá úlohy viacerým rezortom.

Rovnaký meter

„Argumentoval som, že to je štandardné. Demonštroval som to aj na stredajšom rokovaní vlády, na ktorom sa tiež ukladali uzneseniami úlohy iným rezortom,“ skonštatoval štátny tajomník. Ako dodal, bolo by preto dobré, aby sa voči materiálom uplatňoval „rovnaký meter“. Ako však zároveň pokračoval, najhlavnejšou motiváciou je podľa neho daňová revolúcia a čakanie na jej absolútnu podporu.

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo Kilečko 2 ešte koncom októbra vlaňajšieho roka. Z takmer 2 500 podnetov, ktoré dostal od podnikateľov, zaradil pôvodne do balíčka 469. Po sérii rokovaní však do ďalšieho legislatívneho procesu pokračovalo takmer 200 opatrení na uľahčenie podnikania na Slovensku.

Súčasti opatrení

Jedným z opatrení je napríklad, aby dokumenty z elektronickej schránky boli použiteľné na právne úkony bez zaručenej konverzie. Zjednodušiť sa má povinnosť hlásenia pobytu zahraničných hostí.

Súčasťou opatrení je aj zníženie počtu dní uskladnenia elektromera po výmene, zrušenie predkladania evidencie sťažností podľa zákona o energetike či zníženie administratívnej záťaže týkajúcej sa povinného zverejňovania cenových návrhov u regulovaných subjektov.