Predĺžené moratórium je neprimerané, podľa Pfundtner sa zrejme formuje spolupráca Smeru-SD a ĽSNS

Predĺžená lehota moratória je neprimeraná a prezidentka Zuzana Čaputová by mala zákon vrátiť. Povedala to štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR Edita Pfundtner v stredu pred rokovaním vlády SR. Podľa nej to v praxi znamená pre voliča predovšetkým menej informácií. Návrh zákona, ktorý predĺžil moratórium na zverejňovanie prieskumov verejnej mienky zo 14 na 50 dní, odhlasovali v Národnej rade SR strany Smer-SD, SNS a ĽSNS.

Ostrá kritika novely

Podpisom ho ešte musí odobriť prezidentka, ktorá sa v stredu plánuje vyjadriť k tejto téme na tlačovom brífingu. Novelu kritizujú ostro mimovládne organizácie, opozície aj časť koalície, najmä Most-Híd.

„Ja si myslím, že tá lehota je úplne neprimeraná a zasahuje aj do prebiehajúcej volebnej kampane,“ povedala Pfundtner. Podľa štátnej tajomníčky je zrejmé, že sa vládny Smer postupuje v niektorých otázkach spoločne so stranou Mariana Kotlebu ĽSNS.

Koalícia Smeru-SD a ĽSNS

Na otázku, či sa neobáva, že bude v prípade veta prezidentky postupovať strana Smer s ĽSNS odpovedala tak, že to vníma ako formovanie budúcej koalície. „Vnímam to tak, že sa už zrejme formuje budúca koalícia, strany Smer-SD a ĽSNS,“ odpovedala. Podľa Pfundtner by prezidentka mala zákon vetovať. „Očakávam, že to urobí,“ odpovedala tajomníčka na otázku, čo podľa nej môže urobiť Čaputová.

Volebné prieskumy sa podľa zatiaľ platnej legislatívy nesmú zverejňovať 14 dní pred voľbami. Parlament 28. októbra schválil pozmeňujúci návrh koaličných poslancov za Smer-SD k novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorým sa moratórium na zverejňovanie prieskumov verejnej mienky predĺži zo 14 na 50 dní. Ak sa návrh vráti do parlamentu bude potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých poslancov.