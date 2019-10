Predĺženie moratória na predvolebné prieskumy poruší podľa ombudsmanky viaceré práva

Novela zákona, ktorá by predĺžila moratórium na predvolebné prieskumy zo 14 na 50 dní by podľa ombudsmanky Márie Patakyovej porušila hneď niekoľko základných práv a slobôd. Konkrétne by podľa verejnej ochrankyne práv zasiahla do práva verejnosti na informácie či slobodu slova a slobodu prejavu, ale aj slobodu podnikania prieskumných agentúr. Mária Patakyová to uviedla na svojom oficiálnom facebookovom profile.

Vymykáme sa štandardom v Európe

Patakyová sa domnieva, že 50-dňové obmedzenie na predvolebné prieskumy je neprimerané a v konečnom dôsledku zasahuje do slobodného rozhodovania voličov a voličiek. „Slobodné voľby neznamenajú len slobodu výberu, ale aj slobodu rozhodovania sa. Voliči a voličky sa rozhodujú na základe informácií, pričom ich určitú časť nebudú mať pre 50-dňové moratórium k dispozícii. Ak sa rozhodujú na základe preferencií, je to ich právo a Národná rada SR nemá prečo do tohto práva v takomto rozsahu zasahovať,“ tvrdí.

Podľa jej názoru aj v súčasnosti platné 14-dňové moratórium sa pohybuje na hranici ústavnosti. „Svedčí o tom aj skutočnosť, že v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami sme boli aj so súčasným 14-dňovým zákazom skôr výnimkou. Podľa výskumu Európskeho združenia pre marketingový výskum a výskum verejnej mienky je priemerná dĺžka moratória na zverejňovanie prieskumov verejnej mienky v Európe menej ako tri dni.“

Pritom najdlhšie moratórium má v Európe podľa ombudsmanky Čierna Hora, v ktorej sa prieskumy verejnej mienky nesmú zverejňovať 15 dní pred voľbami. „Zavedením 50-dňového moratória sa tak absolútne vymykáme akýmkoľvek štandardom na starom kontinente. Neštandardné je tiež to, že k takejto zmene dochádza zhruba 4 mesiace pred voľbami,“ zdôrazňuje.

Voliči majú mať relevantné informácie

Voliči a voličky by podľa Márie Patakyovej mali mať k dispozícii všetky relevantné informácie, ktoré zabezpečia kvalitu ich voličského rozhodovania, vrátane informácií z prieskumov verejnej mienky. „V demokracii je nositeľom moci ľud a moc, ktorú majú politici a političky, je odvodená od vôle ľudí a podlieha imperatívu, ktorým je obmedzenosť zásahu do podstaty a zmyslu základných práv a slobôd,“ dodáva v statuse verejná ochrankyňa práv.

Parlament v pondelok, 28. októbra schválil pozmeňujúci návrh koaličných poslancov za Smer-SD k novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorým sa moratórium na zverejňovanie prieskumov verejnej mienky predĺži zo 14 na 50 dní. Za zmenu hlasovali poslanci Smeru-SD, SNS a ĽSNS Mariana Kotlebu. Novelu ešte musí schváliť prezidentka Zuzana Čaputová. Ak ju nepodpíše, budú na jej opätovné schválenie potrebné hlasy nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Viaceré strany avizovali, že v prípade nadobudnutia platnosti podajú podnet na Ústavný súd SR. Prezidentka dnes k návrhu uviedla, že 50-dňová dĺžka moratória na zverejňovanie predvolebných prieskumov nemá v Európe obdobu. Novelu zákona si chce najprv preštudovať a potom sa rozhodne, či ju podpíše.