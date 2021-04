Predĺženie núdzového stavu je vo vláde dohodnuté, schváliť ho chcú do stredy

Vláda je už dohodnutá na opätovnom predĺžení núdzového stavu. V diskusnej relácii Televízie TA3 V politike to povedal predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO). Predĺženie núdzového stavu by mala v pondelok 26. apríla odporučiť Pandemická komisia vlády SR. Vláda ho chce schváliť ešte do stredy 28. apríla.

„V tomto stave ešte nie sme v štádiu, aby sme núdzový stav nemuseli predĺžiť,“ povedal Heger. Premiér podotkol, že predlžovanie núdzového stavu nie je príjemné a vláda nemá záujem ho predlžovať zbytočne, ak to nebude treba. Vyhlasovanie núdzového stavu by malo byť nahradené pandemickým zákonom.

Súčasný núdzový stav sa končí v stredu 28. apríla. Jeho predĺženie bude musieť schváliť Národná rada SR.