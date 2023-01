Predlžuje sa poskytovanie dočasného útočiska pre Ukrajincov

Keďže vojnový stav na území Ukrajiny aj naďalej pretrváva, poskytovanie dočasného útočiska má svoje opodstatnenie.

Do kedy bude platiť?

Rada EÚ nerozhodla o skončení poskytovania dočasnej ochrany, to znamená, že poskytovanie takejto ochrany sa automaticky predlžuje o šesť mesiacov, najviac však o jeden rok.

Uviedol to dočasne poverený minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽaNO) a dodal, že eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johansson už v októbri 2022 oznámila, že smernica o dočasnej ochrane bude aktivovaná minimálne do marca 2024. Týka sa to teda aj Slovenska. V tlačovej správe o tom informovalo Ministerstvo vnútra (MV) SR.

Smernica o dočasnej ochrane

Ako uviedol rezort vnútra, doba poskytovania dočasného útočiska sa riadi smernicou o dočasnej ochrane, pričom uznesenie vlády zo 16. marca 2022 pokrýva automatické predĺženie poskytovania dočasného útočiska do 4. marca 2024.

„Osobám, ktoré majú na doklade o tolerovanom pobyte s označením „dočasné útočisko“ uvedený dátum platnosti do 4. marca 2023, bude platiť tento doklad aj naďalej minimálne do 4. marca 2024 bez povinnosti vykonania ďalších administratívnych krokov,“ uviedlo MV SR a zároveň upozornilo, že v prípade záujmu je možné si ho aktualizovať prostredníctvom elektronických služieb MV SR na stránke https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/Cudzinci/overenie-platnosti/.

Benefity utečencov

Po začatí vojny na Ukrajine, s čím súvisel prílev osôb utekajúcich pred vojnou do krajín EÚ, bola SR jednou z prvých krajín, ktorá začala na základe uznesenia vlády s poskytovaním dočasného útočiska.

„Status dočasného útočiska odídencom umožňuje pracovať na území Slovenska, študovať na strednej a vysokej škole, pre deti aj zapojenie sa do povinnej školskej dochádzky, prístup k zdravotnej starostlivosti, prístup k ubytovaniu, nárok na dávku v hmotnej núdzi a súvisiace finančné benefity,“ ozrejmil riaditeľ migračného úradu MV SR Ján Orlovský.