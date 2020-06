Prednostov úradov hľadajú na ulici po známych, kritizujú Pellegrini a Šutaj Eštok vládu Matoviča

aktualizované 8. júna, 16:02

Podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Peter Pellegrini spolu so svojím straníckym kolegom Matúšom Šutajom Eštokom (Smer-SD) vyzvali vládu na transparentný výber šéfov okresných úradov.

Ako povedali na pondelkovej tlačovej konferencii pred budovou NR SR, mali by sa vypísať riadne výberové konania a vláda by mala garantovať, že vyhrá ten najlepší.

Funkcie obsadzujú po straníckej línii

Pellegrini so Šutajom Eštokom kritizovali kabinet Igora Matoviča (OĽaNO) za to, že podľa nich hľadá prednostov okresných úradov „na ulici po známych“.

Vládna koalícia podľa Pellegriniho neplní svoje sľuby, ktoré dala pred voľbami a funkcie prednostov plánuje obsadzovať po straníckej línii. Tvrdí, že pri výmene všetkých 72 okresných prednostov zháňa ľudí cez svojich známych.

„Občania tejto krajiny sú dennodenne klamaní a zavadzaní a neplatí nič, čo im bolo sľúbené pred voľbami,“ povedal Pellegrini s tým, že slovo transparentnosť sa v programovom vyhlásení vlády pritom spomína viac ako 90-krát.

Medzi kritériami aj náboženstvo

Pellegrini kritizoval aj predošlé vládne garnitúry a to aj tú, ktorej bol on sám súčasťou za to, že do týchto pozícií často dosádzali straníckych nominantov. Sám však na otázku, či by chcel, aby nedochádzalo k straníckym nomináciám, odpovedal vyhýbavo.

„Ak by som to predtým sľúbil, tak ako Matovič, tak áno,“ povedal. Upozornil aj na to, že jedným zo súčasných kritérií na obsadzovanie postov sa stáva aj náboženstvo, čo je podľa neho neprípustné a najmä nezákonné.

Podľa bývalého šéfa úradu vlády a poslanca Šutaja Eštoka (Smer-SD), „na Slovensku ešte nebola vláda, ktorá by rezignovala na svoje sľuby tak skoro“. Tvrdí, že minister dopravy Andrej Doležal (nom. Sme rodina) vyberá ľudí do odborných pozícií spôsobom „Boris (Kollár, pozn. SITA) mi doniesol CV-čko.“

Okresné úrady boli len politické trafiky

Podľa predsedu poslaneckého klubu hnutia OĽaNO Michala Šipoša je tragikomické, keď člen Smeru-SD kritizuje obsadzovanie postov prednostov okresných úradov.

„Pre bývalú vládu boli okresné úrady len politické trafiky a predĺžená ruka korupcie v regiónoch. Hnutie OĽaNO na tieto pozície vyberá čestných a odborne zdatných ľudí,“ povedal Šipoš.