Predpoklad vyššej pôrodnosti počas korony sa nepotvrdil

Medzi predpokladané dopady domácej izolácie z dôvodu pandémie patrila aj vyššia pôrodnosť. Tieto dohady síce vznikli iba ako vtipné odľahčenie náročnej situácie, ale vo VšZP sme sa pozreli na to, či sa predsa len nenaplnili. Hoci dáta hovoria jasné nie, najväčšia zdravotná poisťovňa na Slovensku sa teší miernemu nárastu viacnásobných pôrodov. Môže za to často liečba neplodnosti.

„Obdobie materstva je jedno z najkrajších období života matky, a preto nás zaujímalo, či práve dlhší čas strávený s partnerom za dverami domácnosti počas lockdownu zavážil pri rozhodnutiach splodiť potomka. Dáta našej poisťovne však ukazujú presný opak. Kým v roku 2019 pred začiatkom pandémie sa nám do „VšZP rodiny“ narodilo takmer 33-tisíc novorodencov, v roku 2020 ich bolo približne 29-tisíc a vlani ešte menej – niečo cez 26- tisíc,“ hovorí manažérka komunikácie VšZP Eva Peterová

Najvyšším počtom novonarodených detí sa môže v posledných troch rokoch pochváliť Žilinský kraj, nasleduje Prešovský a Bratislavský kraj. Naopak, najmenej detských prírastkov si drží dlhodobo Nitriansky a Banskobystrický kraj. Najčastejšie naše poistenky rodia vo veku 25 – 40 rokov. Počas pandémie sa však ich vek posunul smerov vyššie a poisťovňa zaznamenáva nárast počtu rodičiek v zrelšom veku.

Klesajúci trend počtu tehotností počas COVID-19 môže mať viacero dôvodov. Odborník tvrdí, že v súčasnej dobe už vďaka plánovanému rodičovstvu a dostupnosti bezpečnej antikoncepcie lockdown neznamená automaticky nekontrolované a neplánované množenie ľudí, naopak, stres a sociálna nepohoda vedú skôr k dôkladným úvahám, či je momentálna doba ideálna pre pôrod a výchovu dieťaťa. „Ďalším dôvodom pre pokles počtu tehotností môže byť aj strach z infekcie, ktorá, ako je všeobecne známe, môže u tehotných mať závažnejší priebeh ako u netehotnej populácie, preto páry môžu odkladať tehotenstvo až na obdobie po odznení pandémie,“ vysvetľuje prednosta II. gynekologicko pôrodníckej kliniky LFUK a UNB Jozef Záhumenský.

VšZP však v ostatných rokoch eviduje zvýšený počet viacnásobných pôrodov. Kým v roku 2018 tvorili viacnásobné tehotnosti – dvojičky, trojičky či štvoričky 0,98 % všetkých pôrodov, v roku 2021 to už bolo 1,36 %. Len vlani VšZP privítala vo svojej rodine tri trojčatá a dokonca aj štvoričky.

Najsilnejším rizikovým faktorom vzniku viacpočetnej tehotnosti v súčasnej dobe je podľa gynekológa liečba neplodnosti. „Nejedná sa však výlučne iba o umelé oplodnenie, pri ktorom sa do maternice vkladá často viac embryí. Veľmi závažným dôvodom je aj liečba neplodnosti pomocou liekov na vyvolanie ovulácie, keď často dochádza k viacpočetnej ovulácií a k dozretiu viac ako jedného vajíčka v jednom cykle. Toto je potom dôvodom aj k viacpočetnému oplodneniu a uhniezdeniu dvoch alebo viacerých zárodkov v maternici. I samotný vek o niečo zvyšuje riziko viacpočetnej tehotnosti, ale hlavný faktor je, že vo vyššom veku je častejšie aplikovaná liečba porúch plodnosti,“ dodáva Jozef Záhumenský.

„Aj keď liečba neplodnosti metódami asistovanej reprodukcie nesie so sebou vyšší predpoklad viacnásobnej tehotnosti, pre naše poistenky to môže byť jediná šanca, ako mať vlastné dieťa a chceme, aby vedeli, že sa na nás môžu spoľahnúť aj v tomto náročnom období. Uvedomujeme si totiž, že pre poistencov je liečba náročná nielen po fyzickej a psychickej stránke, ale aj po finančnej. Aj preto sme Peňaženku zdravia od januára 2022 doplnili o benefit až do výšky 450 eur na 4. cyklus asistovanej reprodukcie,“ pripomína Eva Peterová.

Tehotné poistenky vo veku od 35 rokov môžu tiež využiť príspevok až 450 eur z Peňaženky zdravia na neinvazívne prenatálne testovanie na odporúčanie lekára, vďaka ktorému sa dajú bezpečne a bezbolestne z krvi ženy získať dôležité informácie o zdraví plodu a vylúčiť vybrané chromozómové poruchy (Downov syndróm, Edwardsov syndróm, Patauov syndróm).

Čerstvé mamičky by zároveň nemali zabudnúť na zdravotné poistenie, ktoré treba uzatvoriť do 60 dní od dátumu narodenia. Dovtedy za zdravotnú starostlivosť bábätka platí zdravotná poisťovňa matky. „Pre poistenie bábätka v najväčšej zdravotnej poisťovni na Slovensku netreba nikam chodiť. Stačí vyplniť prihlášku on-line a podpísať ju priamo na displeji smartfónu alebo tabletu. Deťom poisteným u nás ponúkame množstvo zdravotných benefitov a zliav, ako napr. príspevok na zapožičanie monitora dychu, príspevok 200 eur ročne na lieky na predpis, zľavu na kurz plávania pre bábätká, zľavu na dojčenskú mliečnu výživu a dojčenský tovar vrátane elektronických detských pestúnok, plienok, detskej kozmetiky či teplomerov a mnohé iné,“ uzatvára Eva Peterová.

Informačný servis