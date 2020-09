Predseda europarlamentu reaguje na smrť Jozefa Chovanca, vyzval na dôkladné vyšetrenie

Predseda Európskeho parlamentu David Sassoli v pondelok vyzval na dôkladné vyšetrenie smrti slovenského občana Jozefa Chovanca, ktorý skonal po predvlaňajšom neprimeranom zásahu belgickej polície. Zodpovedných činiteľov požiadal o súčinnosť pri vyšetrovaní a poskytnutie odpovedí, pričom zdôraznil, že Európsky parlament bude prípad sledovať.

Ľudské práva sú kľúčové hodnoty

Ako Sassoli uviedol v tlačovej správe Európskeho parlamentu, „ľudské práva a právny štát sú pre Európsku úniu kľúčové hodnoty„. Dodal, že prípadom smrti Jozefa Chovanca sa bude zaoberať Výbor EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE).

Slovákovi vo februári 2018 odopreli na letisku v Charleroi nástup na palubu lietadla po tom, ako sa nepreukázal letenkou a správal sa násilne. Údajne sotil do letušky, lebo si nemohol sadnúť na ním zvolené sedadlo. Kapitán lietadla odmietol vzlietnuť, kým nezasiahla privolaná letisková polícia.

Smrť Slováka prirovnali k Floydovi

Policajti ho po zadržaní odviedli do záchytnej cely na letisku, kde udieral hlavou do steny, až začal krvácať. Vtedy „strážcovia zákona“ zasiahli opäť, položili ho na posteľ a zabránili mu v pohybe, pričom jeden policajt na ňom sedel a ostatní sa na tom zabávali. Podľa portálu BBC News policajt tlačil na hrudný kôš zadržaného osemnásť minút. Ďalší z policajtov počas incidentu dokonca hajloval. Po tomto zásahu Slovák utrpel infarkt myokardu a bol prevezený do nemocnice. Tam upadol do kómy, z ktorej sa už neprebral.

Chovanec vlastnil spoločnosť, ktorá najímala slovenských robotníkov na belgické stavby a medzi krajinami cestoval pravidelne. Belgické médiá prirovnali Slovákov skon k smrti Georgea Floyda, ktorému v máji tohto roka policajt kolenom tlačil na krk takmer osem minút napriek výzvam, že nemôže dýchať. Jeho smrť vyvolala v Spojených štátoch aj inde vo svete veľké protesty proti rasizmu a policajnému násiliu.