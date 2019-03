Predseda Európskeho parlamentu sa ocitol pod paľbou kritiky, v rozhovore chválil Mussoliniho

MILÁNO 14. marca (WebNoviny.sk) – Predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani sa ocitol pod paľbou kritiky za svoje vyjadrenia, v ktorých chválil talianskeho diktátora Benita Mussoliniho.

Tajani pre Radio 24 v stredu večer povedal, že Mussolini spravil niektoré „pozitívne veci„, vrátane zlepšenia talianskej infraštruktúry, než „vyhlásil vojnu celému svetu, nasledoval Hitlera a než podporil rasové zákony„, ktoré zbavili práv Židov.

Tajaniho, člena strany Forza Italia expremiéra Silvia Berlusconiho, za jeho slová skritizovali osobnosti naprieč politickým spektrom v Taliansku i v zahraničí.

Taliansko sa ťažko vyrovnávalo so svojou fašistickou minulosťou a nový nárast populizmu v krajine priniesol so sebou aj spomienky na dve desaťročia Mussoliniho vlády, ktorá trvala až do jeho popravy v roku 1945.