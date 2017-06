Predsedníčka Jana Bajánková v rade končí, vracia sa na Najvyšší súd SR

BRATISLAVA 28. júna (WebNoviny.sk) – V Súdnej rade SR, najvyššom orgáne súdnictva, v stredu končia ôsmi členovia volení sudcami, vrátane predsedníčky Jany Bajánkovej a podpredsedu Jána Vanka.

Od štvrtka ich v rade nahradí osmička nových členov z radov sudcov, ktorých zvolili v májových voľbách. „Súdna rada má za sebou päť rokov, pričom v posledných troch rokoch sa udiali prelomové zmeny,“ skonštatovala pre médiá odchádzajúca šéfka rady Jana Bajánková.

Súdnej rade sa podľa nej už dostalo také postavanie ako jej v štruktúre ústavných orgánov patrí. Vo všeobecnosti boli rozhodnutia rady zákonné, vychádzali z pragmatizmu a materiálov, ktoré mala k dispozícii, dodala. Bajánková sa vracia na Najvyšší súd SR.

Za Šiškovú zatiaľ nezvolili náhradu

Okrem osmičky sudcov volených sudcami sa mandát skončil aj nominantke parlamentu Alene Šiškovej. Za ňu ale poslanci nezvolili zatiaľ náhradu. Dôvodom je spor o nominácii sudkyne a štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky Jankovskej, ktorú navrhol za členku rady poslanec Smeru-SD Robert Madej.

Ministerka Lucia Žitňanská (MOST-HÍD) s tým zásadne nesúhlasí a rokovala o tom už s premiérom Robertom Ficom. „Všetky moje kroky vrátane zmien v legislatíve smerovali k tomu, aby sme súdnu radu odpolitizovali a aby sme dali priestor aj nesudcom. Táto kandidatúra to popiera a preto s ňou nesúhlasím,” zdôraznila Žitňanská.

Ako uviedla pre médiá, vytvoril sa priestor na diskusiu, akí majú byť nominanti do Súdnej rady SR. “Rada bola kreovaná ako orgán, v ktorom sa stretávajú všetky tri zložky moci a nemali by sme to zmiešavať. Musíme si zodpovedať na otázku, či chceme dávať do rady politických nominantov alebo nájdeme mechanizmus, ako do Súdnej rady nájdeme rešpektovaných odborníkov,” zdôrazňuje Žitňanská.

Súdnu radu povedie Havlát

Radu do zvolenia nového vedenia povedie najstarší člen Ján Havlát. Ten už informoval, že voľba predsedu rady sa uskutoční 11. júla. Časť členov už prezentovala názor, že na čele Súdnej rady SR by mal stáť sudca.

Rada má oficiálne 18 členov, sú v nej okrem volených zástupcov sudcov aj nominanti prezidenta, parlamentu a vlády.Je osobitným nezávislým ústavným orgánom súdnej moci, ktorý garantuje predovšetkým nezávislé postavenie súdnej moci a sudcovskú legitimitu.

Zodpovedá za chod súdnictva, správu súdnej moci a súdnictva ako aj transparentnosť súdnictva. V rade sa v septembri končí mandát aj dvom nominantom vlády Eve Fulcovej a Ľubošovi Sádovskému.