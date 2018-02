Predsedníctvo KDH chce zmeniť názov strany, bývalí predstavitelia hnutia sú zásadne proti

BRATISLAVA 22. februára (WebNoviny.sk) – Viacerí bývalí predstavitelia Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) sa pred marcovým snemom postavili proti snahe zmeniť názov, s ktorou prišlo predsedníctvo hnutia. V otvorenom liste píšu, že KDH je značka, ktorá je navždy spojená s bojom za slobodné, spravodlivé a prosperujúce Slovensko.

„Vo svojej dvadsaťosemročnej histórii sa KDH vždy snažilo obhajovať základné kresťanské hodnoty na všetkých úrovniach verejného života. V niektorých oblastiach sme boli úspešní, v iných menej, ale to patrí k politike. Ani v zložitom období obnovy, ktorým dnes KDH prechádza, neprestáva byť konštantou slovenskej politickej scény,“ napísali signatári listu s tým, že KDH je Kresťanskodemokratické hnutie, Kresťanskodemokratické hnutie je KDH.

„Keď si človek zmení meno, zrieka sa vlastnej identity. Zmenou názvu by sa KDH vzdalo všetkého, čo jeho členovia, sympatizanti a voliči za tie roky pre Slovensko urobili. Sme za zachovanie názvu Kresťanskodemokratické hnutie, pretože sa nemáme za čo hanbiť,“ zdôrazňujú bývalí predstavitelia hnutia.

Strana vznikala zdola

KDH je podľa signatárov listu jednou z mála slovenských politických strán, ktoré vznikali zdola. Pripomínajú, že na výzvu členov prípravného výboru začali na celom Slovensku vznikať stovky klubov, ktoré vyslali svojich zástupcov na ustanovujúci snem. Aj preto je subsidiarita základným princípom fungovania KDH.

„Dnes má každý jeden člen hnutia právo navrhovať kandidátov na funkciu prezidenta, poslanca Európskeho parlamentu, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a zástupcov v samosprávnych orgánoch krajov, miest a obcí. O návrhoch potom rozhodujú členovia tajným hlasovaním na tej úrovni, ktorá zodpovedá pôsobnosti voleného orgánu,“ napísali s tým, že rozhodnutia poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a Európskeho parlamentu sa týkajú celého Slovenska, preto o kandidátoch do týchto inštitúcií rozhoduje celoslovenská Rada KDH.

„Právo navrhnúť kandidáta má každý jej člen, pričom zvyčajne rešpektuje zoznam a poradie kandidátov, ktoré schválili orgány okresu a kraja, ktoré v Rade zastupuje. Tento princíp, aby každý člen KDH mohol prostredníctvom ktoréhokoľvek člena celoslovenskej Rady KDH navrhovať svojho kandidáta na ktorékoľvek miesto na kandidačnej listine, musí byť zachovaný,“ zdôrazňujú.

To však nemá byť preto, že to tak bolo vždy, ale predovšetkým preto, že KDH je a musí zostať stranou, ktorá je vnútorne slobodná, demokratická a v ktorej má váhu hlas každého člena. „Boli to členovia klubov, ktorí založili KDH a preto im patrí právo navrhovať kandidátov, ktorí ich majú zastupovať,“ dodávajú.

KDH – Kresťanskí demokrati

Podľa predsedníctvom schváleného návrhu zmeny stanov má snem zmeniť názov hnutia na Kresťanskodemokratické hnutie – kresťanskí demokrati. Skratka by bola KDH – Kresťanskí demokrati. Predsedníctvo tiež navrhlo zmeniť stanovy tak, aby kandidačnú listinu na voľby do NR SR, EP a voľbu prezidenta schvaľovala Rada KDH na návrh Predsedníctva KDH.

Pod otvoreným listom krajským predsedom hnutia sú podpísaní: bývalý predseda KDH Pavol Hrušovský, poslankyňa Európskeho parlamentu Anna Záborská, bývalý podpredseda KDH Július Brocka, bývalý krajský predseda KDH Trnava Alojz Přidal, bývalý podpredseda KDH Miloš Moravčík, predseda Združenia kresťanských podnikateľov a manažérov SR Pavol Faktor, bývalý podpredseda KDH Ján Hudacký, bývalý predseda poslaneckého klubu a podpredseda KDH Pavol Abrhan a bývalý ústredný tajomník KDH Ladislav Marenčák.