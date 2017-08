Aktualizované: SNS nevidí alternatívu v opozícii, z vládnej koalície neodchádza

aktualizované 24. augusta, 16:20

BRATISLAVA 24. augusta (WebNoviny.sk) – Predsedníctvo Slovenskej národnej strany (SNS) nevidí alternatívu v opozícii, preto sa predseda SNS Andrej Danko nemieni vzdávať a z vládnej koalície neodchádza.

„Veci, ktoré chcem povedať svojim koaličným partnerom, si nechám zatiaľ pre seba,“ povedal na brífingu po rokovaní Predsedníctva SNS Danko a povedal, že Slovenská národná strana chce robiť vlastnú politiku.

Koalícia má podľa Danka ostať koalíciou a nie otroctvom, preto chce v piatok na Koaličnej rade rokovať o novej koaličnej dohode.

„Predsedníctvo Slovenskej národnej strany vo štvrtok rozhodlo o tom a poverilo ma, aby som so svojimi koaličnými partnermi prebral novú Koaličnú zmluvu alebo dodatok k zmluve, ktorej podstatou budú otázky týkajúce sa koalície,“ povedal Danko a dodal, že sme príliš mladá demokracia a nie pre všetkých je pochopiteľné, že vo vyspelých štátoch platí vo vláde kolegialita. Predseda parlamentu tiež pripomenul, že je terčom zosmiešňovania a vie si predstaviť aj život bez politiky, v tejto etape sa však vzdávať nechce.

Dlho zvažoval vstup do koalície

Andrej Danko priznal, že dlho zvažoval, či má so vzkriesenou stranou vstupovať do koalície s najsilnejšou slovenskou politickou stranou, so skúseným politickým lídrom, akým je Robert Fico a so skúseným „politickým matuzalemom“, akým je Béla Bugár a vytvoriť vládu, ktorú nikto neočakával. Podľa Danka je ťažké byť vo vláde s Robertom Ficom, s ktorým má jeho strana spoločných voličov.

„Ak máme zodpovedať za ministerstvo, musíme jasne vedieť, do akej miery zodpovedáme za jednotlivé úspechy a neúspechy. Ak má premiér ambíciu niektoré procesy na ministerstve dozerať a riadiť, ak má koalícia ďalej fungovať, musíme si povedať, kde je hranica vzájomnej kritiky a kde je už hranica toho, že sa musíme v koalícii rozísť,“ povedal Danko a dodal, že o svojich ministroch chce rozhodovať on sám s vedením Slovenskej národnej strany.

Ministri sa majú podľa Danka starať o svoje rezorty a zodpovedať sa predsedovi vlády, ale o odvolaní má rozhodovať strana, ktorá ich do funkcie navrhla.

Kríza sa začala 7. augusta

Predsedníctvo SNS sa podľa Danka vo štvrtok zhodlo na tom, že nevidí inú alternatívu, ale chce vedieť, čo je jadrom Európskej únie a čo bude čakať Slovákov, ak bude vláda v procese začleňovania sa pokračovať a aby to nebol iba argument, prečo má SNS v tejto vláde ostať.

„Pokiaľ by táto vláda padla, tak jedinou alternatívou je úradnícka vláda a ak by do šiestich mesiacov nezískala podporu, prezident by mohol rozpustiť parlament. Nechceme traumatizovať ľudí voľbami, preto prosíme tých, ktorí volili SNS, aby pochopili, že nemôžem dovoliť, aby niektoré procesy v koalícii pokračovali ďalej,“ povedal Danko.

Cieľom protestu SNS bolo to, aby si ich silný koaličný partner viac všímal. „Bude to spolok strán, ktoré si budú vzájomne pomáhať pri plnení svojich programových vízií a bude to niekedy ťažké, lebo máme rovnakých voličov, najmä my, teda SNS a Smer,“ povedal Danko a dodal, že dúfa, že národniari budú naďalej silným koaličným partnerom, aj keď „latka zodpovednosti k niektorým ministrom bude nastavená vyššie.“

Slovenská národná strana vypovedala 7. augusta Koaličnú zmluvu, minulý týždeň musel po výzve premiéra Roberta Fica abdikovať minister školstva Peter Plavčan (nominant SNS). Odvtedy sú vzťahy v koalícii napäté. Lídri koalície by sa mali stretnúť a rokovať o ďalšom spoločnom fungovaní v piatok.