Predsedníctvo SNS sa bude zaoberať situáciou v koalícii, Danko zatiaľ nemá náhradu za Plavčana

aktualizované 21. augusta, 12:18

BRATISLAVA 21. augusta (WebNoviny.sk) – Situáciou v koalícii, ktorá vznikla po vypovedaní Koaličnej zmluvy zo strany SNS pred dvoma týždňami, sa bude vo štvrtok zaoberať predsedníctvo strany. Na jeho rokovanie majú prísť aj všetci poslanci za SNS v NR SR. Následne v piatok zasadne Koaličná rada.

Predseda SNS Andrej Danko požiadal partnerov, aby rokovanie vlády bolo odložené dovtedy, kým sa nezíde Koaličná rada.

Premiér Robert Fico očakáva, že predseda SNS Andrej Danko mu navrhne kandidáta na post na ministra školstva za Petra Plavčana, o čo ho Fico minulý týždeň požiadal. Následne minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Plavčan vo štvrtok 17. augusta oznámil abdikáciu.

Podľa informácií agentúry SITA abdikáciu Plavčan podáva k 30. augustu. V pondelok posiela poštou abdikačný list. Danko zatiaľ za neho náhradu nemá.

Dodatok ku koaličnej zmluve

SNS i koaliční partneri sa budú zaoberať vypracovaním Dodatku ku Koaličnej zmluve. V nej majú byť nanovo stanovené mechanizmy stretávania sa partnerov i vnútrokoaličná komunikácia. SNS tiež požaduje do Koaličnej zmluvy zapracovať aj priority národniarov.

Napríklad má ísť o návrh zákona o posudzovaní vplyvov na rodinu a manželstvo, ktorý bude zahŕňať vytvorenie tzv. rodinnej doložky v legislatívnom procese. „Rovnako predložíme našim koaličným partnerom návrh na vytvorenie Rady vlády pre rodinu a demografický rast,“ povedal pre agentúru SITA predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák.

Programové požiadavky SNS

Slovenská národná strana chce prísť na rokovanie Koaličnej rady s viacerými programovými požiadavkami, ktoré sa národniarom doteraz nepodarilo presadiť a narážajú na odpor viacerých ministrov za Smer. Podľa informácií agentúry SITA bude SNS klásť dôraz na sociálne opatrenia, ktoré majú pomôcť rodinám a dôchodcom, ide napríklad o presadenie 13. platu, ktorý by nebol zaťažený odvodmi a daňami, pre každého zamestnanca.

Predseda SNS Andrej Danko hovorí o 13. plate od marca. Národniari tiež presadzujú ďalšie výhody pre zamestnancov. Ide napríklad o cestovné šeky. Tie by mali dostávať aj dôchodcovia. Keďže sa darí ekonomike štátu, SNS podľa informácií agentúry SITA presadzuje zníženie daňového zaťaženia. V štátnej správe chcú národniari dosiahnuť rast minimálnej mzdy. Pri týchto témach však narážajú na neochotu ministra financií Petra Kažimíra.

SNS chce tiež presadiť tému, s ktorou išli do volieb, a to je pomoc slovenskému kúpeľníctvu. Má ísť o sériu legislatívnych zmien. Ide napríklad o návrh znížiť DPH na služby v kúpeľníctve a cestovnom ruchu či zjednodušenie investovania do podnikateľských zámerov v tejto sfére.

„Sme presvedčení, že vhodná legislatíva a stimuly pre podnikateľské subjekty pôsobiace v kúpeľníctve a v cestovnom ruchu môžu mimoriadne oživiť toto odvetvie, čím sa môže pozdvihnúť ekonomika krajiny, znížiť nezamestnanosť i pritiahnuť viac záujemcov zo zahraničia,” uviedol nedávno Danko. SNS chce tiež klásť dôraz na budovanie cyklotrás.