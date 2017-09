Predsedovia strán majú podpísať Dodatok ku Koaličnej zmluve, obsahuje aj pravidelné stretávanie

BRATISLAVA 10. septembra (WebNoviny.sk) – Predsedovia koaličných strán Smer, SNS a Most-Híd by mali podľa informácií agentúry SITA v pondelok podpísať Dodatok ku Koaličnej zmluve.

Ten by nemal obsahovať programové veci, ale len procedurálne návrhy ako je pravidelné stretávanie sa lídrov strán v pondelok. Rovnako Dodatok má obsahovať aj pravidelné stretávanie sa regionálnych predstaviteľov vládnych strán.

Na vypracovaní Dodatku pracovala trojčlenná komisia. Boli v nej za Smer-SD vedúci Úradu vlády SR Igor Federič. Za Most-Híd Ábel Ravasz. Za SNS predseda poslaneckého klubu Tibor Bernaťák.

So žiadosťou o uzatvorenie novej Koaličnej zmluvy vyšla SNS po tom, čo 7. augusta súčasnú Koaličnú zmluvu vypovedala. Partneri však s prípravou novej zmluvy nesúhlasili, preto sa lídri koalície zhodli na vypracovaní dodatku k súčasnej zmluve.

Predseda SNS Andrej Danko dnes povedal, že neľutuje vypovedanie Koaličnej zmluvy. Informoval, že koalícia by sa mala podľa nového dodatku, ktorý je už vytvorený, stretávať pravidelne každý pondelok, ministri by mali svoje legislatívne návrhy poskytnúť vopred pred rokovaním vlády aj svojim koaličným partnerom. Taktiež by sa mala zlepšiť komunikácia straníkov na regionálnej úrovni. Podľa Danka by sa mali upraviť aj programové vízie koalície.