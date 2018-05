Predstaviteľ Severnej Kórey ide do USA, mal by byť na rokovaniach pred možným summitom s Trumpom

SOUL 29. mája (WebNoviny.sk) – Vysokopostavený predstaviteľ Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) Kim Jong-Čchol smeruje do USA. Informovali o tom juhokórejské médiá s tým, že sa pravdepodobne zúčastní na prípravných rokovaniach možného summitu medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a severokórejským vodcom Kim Čong-unom.

Podľa juhokórejskej tlačovej agentúry Jonhap meno podpredsedu Ústredného výboru vládnucej komunistickej Kórejskej strany práce figurovalo na zozname pasažierov utorkového letu z Pekingu do Washingtonu.

Neskôr si však Kim svoj let vraj zmenil, a to na stredu do New Yorku, pričom dôvod jeho konania nie je známy. Kima si na letisku v Pekingu už v utorok všimla televízia tlačovej agentúry Associated Press. Kancelária juhokórejského prezidenta správy o Kim Jong-Čcholovi nepotvrdila.