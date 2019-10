Predstavitelia Tokia nesúhlasia s preložením maratónu OH 2020 do Sappora, zvažujú súdny proces

Vedenie japonského hlavného mesta Tokio nesúhlasí s rozhodnutím Medzinárodného olympijského výboru (MOV), ktorý bez konzultácie s jeho predstaviteľmi a miestnymi organizátormi preložil maratón a preteky v chôdzi na budúcoročných olympijských hrách do Sappora. Dôvodom presunu o 800 km severnejšie je snaha vyhnúť sa letným horúčavám v japonskej metropole. Definitívu má MOV oznámiť koncom aktuálneho týždňa.

Názory športovcov sa nebrali do úvahy

Znepokojenie vyjadrila guvernérka Tokia Juriko Koikeová, podľa ktorej vraj zmena nie je potrebná a vyvstáva otázka, kto zaplatí presun súťaží. Zároveň nevylúčila súdny proces pre náhradu škôd. Podľa jej kolegov z politickej strany preloženie maratónu bude stáť minimálne 310 miliónov dolárov. MOV tvrdí, že pri prijatí rozhodnutia bral do úvahy v prvom rade bezpečnosť športovcov pred tokijskými horúčavami.

„Aj keď MOV hovorí, že športovci sú prioritou, podľa tohto to skôr vyzerá, že prvoradé sú záujmy MOV. Mám skôr pocit, že názory športovcov sa nebrali do úvahy a takisto ani divákov, ktorí si už zakúpili vstupenky a tešili sa na preteky,“ vyhlásil Koikeovej kolega Taro Širato.

Zvýšenie nákladov by bolo bolestivé

Vedenie mesta chce vidieť dostatok vedeckých dôkazov prikláňajúcich sa k zmene. Zároveň chce poznať odpoveď, či sa zvažovali aj iné možnosti okrem Sappora. Predseda koordinačnej komisie MOV pre OH 2020 v Tokiu (24. 7. – 9. 8. 2020) John Coates potvrdil, že MOV nemá dôvod zmeniť rozhodnutie o presunutí súťaží do Sappora. Zároveň odmietol návrh organizačného výboru, aby obe disciplíny zostali v pôvodnom dejisku, pričom štart by bol skoro ráno o 3.00 h, prípadne 5.00 h miestneho času.

Šéf organizačného výboru OH v Tokiu Toširo Mori, bývalý japonský premiér, je na strane MOV. Pred niekoľkými dňami uviedol, že je to už uzavretá záležitosť. „Môžeme povedať nie plánu, ktorý už MOV a Svetová atletika podporili? Nejde o to, či je to dobré alebo zlé. Jednoducho to musíme prijať,“ povedal Mori, podľa ktorého náklady boli hlavným problémom pri presune maratónu. „Zvýšenie nákladov by bolo pre nás bolestivé. Spomenul som to pánovi Coatesovi a sľúbil, že sa na to pozrie. Ak príde k narušeniu našich finančných možností, nebudeme schopní to zaplatiť,“ dodal Mori.