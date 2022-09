Predstaviteľka Arabely sa vráti na filmové plátna už o mesiac. Tvorcovia predstavujú trailer, plagát a titulnú pieseň k rozprávke Princ mamáčik

Nová rozprávka Jana Budařa Princ mamáčik je príbehom rozmaznaného princa, ktorý musí dospieť v kráľa. Veľkú pozornosť vzbudilo najmä obsadenie až príliš starostlivej mamy princa Ludvíka. V úlohe kráľovnej Ľudmily sa totiž po takmer tridsiatich rokoch vrátila pred kameru predstaviteľka legendárnej Arabely, slovenská herečka Jana Nagyová. V ďalších úlohách sa predstavia Martin Huba, Ondřej Vetchý, Veronika Khek Kubařová, Boleslav Polívka a ďalší.

Foto: Bontonfilm

Film, ktorý príde do slovenských kín už 27. októbra, je srdcovým projektom Jana Budařa, ktorý napísal knižnú predlohu aj scenár, rozprávku okrem toho režíruje a tiež v nej hrá titulnú postavu postaršieho princa. Najnovšie zároveň k filmu zložil aj naspieval titulnú pieseň. „Ako herec som zažil prevratnú skúsenosť, keďže som režíroval sám seba. Musím povedať, že režisér bol riadny puntičkár! Nič mi neodpustil, tvrdo som makal – žiadny karavan, kávička, klebetenie s kolegami. Takmer ma zodral z kože,“ smeje sa herec Jan Budař. „Bol vždy perfektne pripravený, text poznal naspamäť, na pľaci vždy urobil to, čo som mu povedal. Nemôžem sa naňho sťažovať,“ pochvaľuje si s humorom dobrú spoluprácu režisér Jan Budař.

Foto: Bontonfilm

Princ Ludvík Otomar Karel XII., zrodený Vznešený, má veľmi blízko k svojej milujúcej mamičke, kráľovnej Ľudmile. Lenže Ludvík je už tak trochu „prerastený“ princ, má 39 rokov. Bojí sa skoro všetkého, do ženenia sa veľmi nehrnie a väčšinu života trávi pofľakovaním sa po prepychovom zámku a priľahlých zverniciach. Múdry kráľ Radomil mu preto na narodeniny pripraví nečakaný darček – princ sa jedného rána prebudí v lese v obyčajných šatách a v sprievode drsného rytiera Hudrovala sa má vydať do sveta, aby zistil, o čom je život a možno konečne aj dospel. Na jeho veľkej dobrodružnej ceste ho čakajú zážitky, o ktorých doteraz čítal len v knihách. Stretne sa s mocným čarodejníkom, zlými čarodejnicami, duchom i samotnou pani Smrťou. A možno nájde aj lásku svojho života… Čo na to všetko povie milovaná mamička? A bude kráľovský otec s jeho „výkonom“ spokojný?

TRAILER

Na žiadnu z filmových rolí údajne neprebiehal konkurz a všetky postavy si Jan Budař obsadil „napriamo“ presne podľa svojich predstáv. „Úlohu kráľovnej Ľudmily som ponúkol Jane Nagyovej, lebo som vedel, že sa ku mne ako princovi typovo výborne hodí, a veľmi som si želal opäť ju vidieť na striebornom plátne. Jej Arabelu som, pochopiteľne, miloval rovnako ako celé generácie divákov,“ prezradil režisér a zároveň hlavný predstaviteľ. Náhodné nebolo ani obsadenie Martina Hubu do roly kráľovského otca. Obidvaja herci a zároveň režiséri sa spoznali už pri natáčaní snímky Hovory s TGM a vzájomnú spoluprácu si pochvaľujú. „Martin Huba je veľmi inšpiratívny človek, skutočná osobnosť a zároveň fantastický herec aj režisér. Je mi cťou, že práve on hrá môjho otca, kráľa Radomila,“ vyznal sa Jan Budař.

Foto: Bontonfilm

V úlohe rytiera Hudrovala sa princovým sprievodcom a spoločníkom na jeho dobrodružnej ceste za dospelosťou stane Ondřej Vetchý. „Dúfam, že Ondro Vetchý divákov v tejto role trochu prekvapí. Má vo filme jemne komickú a zároveň dojímavú polohu a túto kombináciu podľa mňa zvládol na výbornú,“ približuje Jan Budař ďalšiu postavu zo svojej novej rozprávky.

Okrem toho si v Princovi mamáčikovi zahral aj ďalší velikán českého filmu, Bolek Polívka. Ten je nielen rozprávačom celého príbehu, ale jeho postava zároveň aj priamo zasahuje do deja. „Hrá hrobára Hrudu, ktorý divákov nielen sprevádza príbehom, ale je to zároveň tak trochu aj šaman a čarodejník, ktorý prinesie do filmu dávku mágie a nadprirodzena. Bolek Polívka je skrátka pán herec a tejto roly sa zhostil skvele,“ opisuje Jan Budař.

Foto: Bontonfilm

Mesiac pred premiérou snímky Princ mamáčik vydávajú tvorcovia k filmu titulnú pieseň a videoklip, ktorý obsahuje doteraz nezverejnené zábery z novej rozprávky. Skladbu s názvom Na pobreží zložil Jan Budař, ktorý ju zároveň naspieval ako duet s Veronikou Khek Kubařovou. Na piesni a videoklipe pracoval rovnaký tím ako na samotnom filme. Kameraman Jan Malíř nakrútil zábery do klipu v Hudobnom divadle Karlín, hudbu nahrala Filharmónia Brno pod vedením dirigentky Vandy Procházkovej a o strih sa postaral slovenský filmár Branislav Vincze.

TITULNÁ PIESEŇ

Duet Na pobreží odkazuje na to, že princ Ludvík si na svojej dobrodružnej výprave možno nájde aj lásku. Očarí ho totiž prostoreká mladá krčmárka Beta, ktorú v snímke stvárnila Veronika Khek Kubařová. „Je to pre mňa nezvyk, väčšinou som totiž v rozprávkach hrala princezné, naposledy dokonca aj kráľovnú. Naproti tomu Beta je obyčajné dievča z krčmy, ostrieľané životom. Je úprimná a otvorená, skrátka, čo na srdci, to na jazyku. Ak niečo nechce, tak byť princeznou,“ opisuje svoju postavu sympatická česká herečka. „Väčšina dievčat chce byť princeznami, ale Veronika hrá obyčajnú dievčinu, ktorá sa netúži stať princeznou a to je na nej veľmi milé. Je prostoreká a som nadšený z toho, ako ju Veronika stvárnila,“ dodáva Jan Budař.

Foto: Bontonfilm

Film vzniká v produkcii spoločnosti Budhar film s podporou Štátneho fondu kinematografie a Juhomoravského filmového fondu. Jeho koproducentmi sú Česká televízia a Bedna Films. Distribútorom je spoločnosť BONTONFILM.

Slovenskí diváci si originálnu rozprávku Princ mamáčik s hviezdnym hereckým obsadením budú môcť vychutnať v kinách od 27. 10. 2022 so slovenským dabingom.

Foto: Bontonfilm

Scenár a réžia: Jan Budař

Dramaturg: Stanislav Dančiak ml.

Kamera: Jan Malíř

Kostýmy: Michaela Horáčková Hořejší

Architekt: Milan Býček

Hudba: Jan Budař

Masky: Eva Ungrová

Strih: Branislav Vincze

Producenti: Jan Budař (Budhar film)

Koproducent: Jakub Červenka (Bedna Films), Česká televízia

Hrajú: Jan Budař, Jana Nagyová, Martin Huba, Ondřej, Vetchý, Veronika Kubařová, Boleslav Polívka, Vladimír Javorský, Kateřina Antošová, Veronika Daušová a ďalší

