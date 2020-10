Predvádzal som šou! Šťastný Sagan venoval etapové víťazstvo na Gire fanúšikom a svojmu tímu

Najdlhšie v kariére, až 461 dní, musel čakať Peter Sagan na víťazstvo. Napokon sa dočkal. Dve tretie miesta na Tour de France a dve druhé na Giro d’Italia predchádzali prvému triumfu od 10. júla minulého roka, keď vyhral 5. etapu na Tour de France.

V zmoknutej 10. etape Giro d’Italia z Lanciana do Tortoreta (177 km) s výrazne klasikárskym profilom si 30-ročný Slovák povedal, že to bude jeho deň. Takmer celý ho strávil v úniku a po kopcoch sa preháňal ako rodený vrchár.

Na poslednom z radu krátkych, ale výživných stúpaní v záverečných 60 km striasol zo seba aj posledného súpera – Brita Bena Swifta (Ineos Grenadiers). Posledných 12 km strávil vpredu sám a svoje sólo doviedol do úspešného konca.

Posledné kilometre na limit

„Vyhral som svojím štýlom. Predvádzal som šou! Celý deň sme boli v úniku. Mal som dobré nohy do kopca, bol som pozorný v zjazde a v závere som šiel na plný plyn,“ skonštatoval Peter Sagan, cituje ho oficiálna tlačová správa organizátorov.

Na webe svojho tímu Bora-Hansgrohe neskôr dôkladnejšie zhodnotil prvú víťaznú etapu po vyše 15 mesiacoch: „Som veľmi šťastný a špeciálne sa teším z prvého triumfu na Giro d’Italia. Nielen ja, ale aj členovia môjho tímu a tiež fanúšikovia čakali na toto víťazstvo od lanskej Tour de France. Preto im ho všetkým venujem. Na pódiu som bol veľakrát, ale je veľký rozdiel medzi druhým a prvým miestom. Vedeli sme, že by sa oplatilo ísť do úniku, ale také jednoduché to zasa nebolo. Ukázalo sa, že dnes mali cyklisti v úniku najlepšie nohy. Museli sme však tvrdo pracovať, lebo najmä jazdci Groupama-FDJ sa nás snažili dostať späť. Trvalo nám to dlho, kým sme si utvorili výhodný náskok. V záverečných stúpaniach a najmä tom poslednom som vedel, že musím odovzdať zo seba všetko. Potreboval som si utvoriť náskok a potom nespadnúť v zjazde. Záverečných 7 km bolo zasa dôležité ísť úplne na limit, lebo za mnou bolo 10 – 15 jazdcov, ktorí ma chceli chytiť.“

Dve úlohy tímu Bora-Hansgrohe

Radosť z víťazstva svojho krajana neskrýval ani športový riaditeľ Bora-Hansgrohe Ján Valach. Bývalý cyklista už dlhšie avizoval etapový triumf Petra Sagana, teraz to konečne vyšlo a vo veľkom štýle hodnom značky trojnásobného majstra sveta.

„Dnes sme mali pred sebou dve úlohy – pokúsiť sa o etapové víťazstvo s Petrom Saganom a zároveň chrániť našich dvoch pretekárov pre celkovú klasifikáciu, aby nič nestratili. Vedeli sme, že to bude náročné, lebo veľa spolupráce od iných tímov sa nedočkáme. Posledných 60 km to bolo iba hore a dolu a miestami aj stúpania až s 20-percentným sklonom. Na to bolo treba mať dobré nohy. Peter však bol dnes veľmi silný. V istej fáze sa rozhodol nasledovať Gannu v jeho útoku v stúpaní. Potom musela nastať selekcia v úniku, lebo to bola príliš veľká skupina na to, aby vedela spolupracovať. Na čele pelotónu sa prestriedali tímy Groupama-FDJ, UAE Emirates a nakoniec aj NTT, ale už ich nechytili. Peter sa v závere rozhodol pre sólo a som naozaj veľmi rád, že mu to vyšlo,“ zhodnotil Ján Valach.

Sagan boduje aj medzi vrchármi

Sagan sa vďaka víťazstvu v etape aj na rýchlostnej prémii priblížil na 20 bodov lídrovi bodovacej súťaže Francúzovi Arnaudovi Démarovi. Tretí Talian Filippo Ganna už stráca priepastných 117 bodov.

Sagan si výrazne polepšil aj vo vrchárskej súťaži, kde poskočil o 16 priečok na 13. miesto. V celkovej klasifikácii mu patrí 77. priečka s mankom 1:07:45 h na lídra Joaa Almeidu z Portugalska.

Na Giro d’Italia pokračuje 144 pretekárov po viacerých vynútených odstúpeniach pre pozitívne vzorky na koronavírus.