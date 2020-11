Predvianočná Bratislava ožije umením vďaka Bielej noci a jej Christmas edition

Počas celého decembra budete môcť objavovať rôzne svetelné intervencie vo verejnom priestore a spríjemniť si tak zimnú prechádzku mestom vďaka umeniu.

Po náročnej pandemickej jeseni sa organizátori Bielej noci rozhodli rozjasniť adventné obdobie a priniesť do ulíc hlavného mesta dvanásť umeleckých projektov domácich umelcov, ktoré počas decembra ozvláštnia ulice hlavného mesta. Jednotlivé inštalácie sa budú objavovať postupne a väčšina z nich bude vystavená až do nového roka.

„Veľmi sa tešíme, že sa vďaka našim partnerom a spolupráci s mestom Bratislava podarila táto pekná vec, a že koniec roka si predsa len užijeme spolu s umením a svetlom. Je to taká mini verzia Bielej noci s vianočnou tematikou, ktorá nám umožní si diela užiť v pokoji po dlhší čas„, hovorí Zuzana Pacáková, riaditeľka Bielej noci.

Foto: Biela noc

Historické centrum s nádychom Vianoc

V rámci historického centra uvidíte v premiére najnovšiu sochu Viktora Freša „Snowman“ vo vstupe do Primaciálneho paláca, ktorý nadväzuje na jeho autoportréty, ako napríklad obľúbená žltá hlava Circle Head pri Zuckermandli. Na historickom balkóne Gálérie mesta Bratislavy na Františkánskom námestí sa objaví jasnobiela svetelná inštalácia Niny Augustín Šoškovej „Christmas bubbles“, ktorá hravým a poetickým spôsobom obklopí balkón Mirbachovho paláca. Podchod na Klariskej ulici ožije vďaka príbehu Katy Strofovej a tajomstvu snehových vločiek z dielne Veroniky Kocourkovej v podobe štrnástich autorských ilustrácií v spolupráci s BKIS. Dorota Sadovská predstaví súčasnú verziu Madonny Lactans v podobe svetelnej maľby zo série Zranené plátna v Lekárni u Salvátora.

Súčasťou budú aj dve krátkodobejšie inštalácie. Animátorske duo Ové Pictures (Michaela Čopíková a Veronika Obertová) premiérovo uvedie svoj nadrozmerný objekt “ Panák_FM“, ktorý sa objaví na Námestí Nežnej revolúcie od 16. do 20. decembra. Panák do týchto dní bez hudobného a kultúrneho vyžitia priniesie dobrú energiu, farebného hrdinu mnohých tvárí a ubezpečenie, že Rádio_FM zostane za každých okolností festivalovým rádiom. S podobným posolstvom prichádza aj vizuálny umelec Peter Barényi, ktorý svojou kinetickou svetelnou inštaláciou „White Lies“ roboticky tancujúcich meotarov, oživí mesto v spolupráci s lokálnymi DJmi ako poctu momentálne absentujúcim nočným klubom s pozitívnym odkazom na prelome pandemických rokov s príznačným heslom „Dobre bude!“. White Lies zažijete v Beastro bare na Mikulášskej 27 od 16. do 22. decembra.

Foto: Biela noc

Zimná prechádzka Dunajským nábrežím

Vďaka spolupráci s partnermi JTRE a Bratislava Tourist Board predstavíme od 5. decembra dvadsať svetelných mini príbehov zo života na Dunaji. Vytvorí sa tak zimná prechádzka pre malých i veľkých od River Parku až po Euroveu, ktorá postupne odkryje rôzne symboly života pri rieke z dielne vizuálnej umelkyne Niny Augustín Šoškovej a svetelného dizajnéra Roba Farkaša v spolupráci s Richardom Sokolom. Atmosféru mesta na rieke doplní aj zmenená farebnosť Starého mosta, ktorý sa zahalí do odtieňov žlto-červenej a umocní tak romantický výhľad z mostov na nočnú panorámu mesta.

S dôležitým spoločenským odkazom prichádzajú aj Radovan Dranga a Alex Zelina, ktorí na Tyršák prinesú svojho „X_Worm“, nadrozmerného vianočného červa z recyklovaných káblov, ako symbol sily prírody, ktorá sa postupne adaptuje na nepriaznivé podmienky spôsobené ľudskými zásahmi. Dôležitou súčasťou zimnej prechádzky je aj sochársky projekt „Kuvyt“ Luba Mikleho, ktorý sa od 20. decembra premení na monumentálnu industriálnu hviezdu zo šiestich kontajnerov na Rázusovom nábreží. V spolupráci s BTB a Starým Mestom sa od leta transformuje v rôznych podobách s dôležitým odkazom slobody a súdržnosti v tomto neľahkom čase.

Foto: Biela noc

Snehová búrka a svetelní bežci rozžiaria zimné večery

Budova Národnej banky Slovenska, symbol modernej architektúry hlavného mesta, ožije vďaka autorským kresbám, grafikám, maľbám a animáciam pätnástich vizuálnych umelcov. Veľkoplošná projekcia predstaví rôzne podoby snehovej vločky, symbolu zimy a Vianoc od 20. do 24. decembra. Andrej Kolenčík, Matej Mazák, Veronika Kocourková, Michaela Chmelíčková, Ester Mládeková, Viktor Frešo, Dorota Sadovská, Ján Šicko, Dominika Žáková, Lucia Tallová, Nina Augustín Šošková, Eva Čarnoká, Boris Vitázek a Ové Pictures (Michaela Čopíková a Veronika Obertová) pripravili svoje autorské verzie vločiek, ktoré okrem rôznej vizuality odkazujú na dôležité spoločenské témy a posolstvá našej doby.

Vianočná verzia Bielej noci ponúkne aj divácky obľúbenú priestorovú inštaláciu päťdesiatich svetelných bežcov od Róberta Farkaša v novovzniknutom parčíku Avion Zelený bulvár pred Avion Shopping Park, ktorú si môžete užiť od 4. decembra. Svetelní bežci rozžiaria zimné večery v hesle „za mier, za slobodu, za umenie.“

Tak šťastné, veselé a žiarivé, priatelia!

Jednotlivé inštalácie za spúšťajú vždy po zotmení. Vstup voľný.

