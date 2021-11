Predvianočné nákupy sa rozbiehajú, vianočné výdavky majte pod kontrolou

Veľa Slovákov nakupuje vianočné darčeky v predstihu. Pozor si treba dať na to – koľko, za čo a z akých zdrojov miniete, aby sa vaše nákupy zbytočne nepredražili. Prinášame vám niekoľko praktických informácií.

Pre mnohých Slovákov nie je ničím výnimočným mať vianočné darčeky nakúpené niekoľko týždňov pred sviatkami, aby sa vyhli zhonu pred Vianocami. V snahe obdarovať čo najviac blízkych a dopriať rodine čo najštedrejšie sviatky, ľudia musia často hlboko načrieť do rodinnej kasy. Pred tým, ako sa pustíte do nakupovania, zodpovedzte si na tieto otázky:

Aké darčeky a komu ich kúpiť?

Dobre si zvážte svoju aktuálnu finančnú situáciu a rozmyslite si, či budete nakupovať darčeky len pre najbližších členov rodiny alebo aj pre blízkych priateľov, susedov a kolegov. Ak chcete obdarovať viacerých ľudí, nesiahajte po drahých darčekoch. Aj drobnosti dokážu urobiť radosť.

Kde nakupovať?

Veľa nákupov sa presúva z kamenných predajní do e-shopov. Na internete si viete porovnať ceny bez toho, aby ste obiehali obchody. Dajte si však pozor na náklady, spojené s online nakupovaním. Ak nakúpite drobnosti, každú v inom e-shope, zaplatíte za každú zásielku poštovné, čo v konečnom dôsledku vaše darčeky predraží. Ak nakúpite viacero vecí v tom istom eshope, na poštovnom ušetríte.

Nakupujte v overených e-shopoch. Pred Vianocami sa zvyknú v zvýšenej miere objavovať falošné e-shopy, ktoré od vás vylákajú platbu vopred, no tovar nezašlú, resp. dodajú iný tovar alebo v horšej kvalite. Ako spoznať falošný eshop?

Odkiaľ vziať peniaze na vianočné nákupy?

Zamyslite sa nad tým, v akej finančnej situácii sa vaša rodina nachádza a aké máte vyhliadky na najbližšie mesiace. To platí hlavne pre tých, ktorým na predvianočné nakupovanie nebude stačiť bežná mesačná výplata alebo nemajú na túto príležitosť odložené peniaze bokom.

Ideálne je nezadlžovať sa na Vianoce

Nákup na splátky

Pri nákupe na splátky si všímajte úrokovú sadzbu a sumu, o koľko tovar preplatíte. Úroky sa totiž môžu vyšplhať až na desiatky percent ročne (20-40%), čo váš nákup zbytočne predraží. Príklad: televízor LG OLED, ktorý stojí 849 eur, môžete kúpiť na 10 splátok vo výške 97,97 eur. Spolu teda zaplatíte 979,7 eur. Ročná úroková sadzba je 40% a preplatíte ho o 130,7 eur!

Foto: Vianoce.sk

Kúp teraz a zaplať neskôr

Na Slovensku už existuje aj služba, „kúp teraz a zaplať neskôr“. Tovaz nie je potrebné zaplatiť pri nákupe, no stačí, ak ho uhradíte do 30 dní od nákupu. Tu je zoznam eshopov, ktoré ponúkajú službu „kúp teraz a zaplať neskôr.“ Takto to funguje.

Kreditná karta

Vianočné nákupy môžete zaplatiť aj kreditnou kartou. Pokiaľ minutú sumu vrátite banke v rámci bezúročného obdobia, nezaplatíte na úrokoch nič navyše. Ak však budete sumu postupne splácať, pripravte sa na úroky okolo 20% ročne.

Povolené prečerpanie

Pred Vianocami vám môže pomocť aj povolené prečerpanie na účte. Nezabudnite, že ho musíte mať bankou vopred schválené. Ak by ste minuli viac, než môžete, dostanete sa do nepovoleného prečerpania a čakajú vás opäť vysoké úroky. Pri povolenom prečerpaní sa pripravte na úrok cca 20% ročne, ak sa dostanete do nepovoleného, zaplatíte ešte penále +5 % navyše.

Pôžička

Na vianočné darčeky si môžete aj požičať z banky alebo nebankovej spoločnosti. Odborníci na financie to však neodporúčajú, pretože pôžičkou by sa mal financovať len tovar, ktorý užívate dlhšie, ako splácate pôžičku. Pôžičky v banke majú najnižšie úroky v porovnaní s nákupom na splátky, či kreditnou kartou a aktuálne najnižšie začínajú od 3,65% ročne.

Ak nepotrebujete vysokú sumu, môžete využiť aj pôžičky s 0%-ným úrokom.

Nezabúdajte, že bežný život bude pokračovať, aj keď sa Vianoce skončia. Nezaťažte svoj rodinný rozpočet zbytočnými splátkami, pretože ak sa dostanete do situácie, že budete potrebovať peniaze na naozaj dôležitú vec (napríklad nové auto, či práčku), v banke vám už nepožičajú. Navyše, ak by ste sa s niektorými splátkami omeškali, získate negatívny záznam do úverového registra, čo vám sťaží prístup k úverom v budúcnosti. Záznamy v úverovom registri sa archivujú až 5 rokov.

Na záver ešte dodáme, určite sa vyhnite rýchlym pôžičkám, ktoré ponúkajú firmy, bez licencie Národnej banky. Zvyčajne sa jedná o veľmi predražené peniaze, viac o rýchlych pôžičkách môžete prečítať tu: Rýchle pôžičky, pôžičky ihneď, pôžičky pre ženy na materskej, pôžičky pre dôchodcov – nenechajte sa nachytať. Osobitnou kategóriou sú podvodné pôžičky, pri ktorých vás ešte aj okradnú.

