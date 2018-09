Predviedli sme nadľudský výkon, hovorí Varga po úspechu v Čchangwone

ČCHANGWON 8. septembra (WebNoviny.sk) – Slovenský reprezentant v športovej streľbe Erik Varga je definitívne späť vo svetovej elite brokárov. Celú lanskú sezónu musel vynechať po nešťastnom zranení ramena, ale v roku 2018 už znova potvrdzuje svoje kvality.

Najskôr prichádzali úspechy v tímovom mixe po boku Zuzany Rehák Štefečekovej, s ktorou triumfovali na dvoch podujatiach Svetového pohára, ale počas tohto leta už prišli dobré výsledky aj v individuálnych súťažiach v trape.

Na augustových ME v rakúskom Leobersdorfe skončil tesne za pódiom štvrtý, ale na septembrových MS v kórejskom Čchangwone mu už zavesili na krk striebro a navyše získal aj olympijskú miestenku. Okrem toho pokračoval s Rehák Štefečekovou v medailovom výlove v mixe – striebro z ME, zlato a ďalšia miestenka na OH z MS.

„Mojím cieľom bola finálová účasť na ME i na MS. Keďže sa na majstrovstvách sveta rozdávali prvé miestenky na OH, tak každý športovec ju túži získať a kvalifikovať sa čím skôr. Veril som, že minimálne raz na týchto MS budem vo finále. Samozrejme, streľba sa nedá vopred predpovedať, je to naozaj nevyspytateľné. Môžete mať natrénované a napriek tomu to nemusí vyjsť podľa očakávania. Veril som však v prácu, ktorú robím, a dúfal som, že ak ma budú poslúchať i svaly a rameno, tak to bude dobré,“ uviedol Erik Varga, ktorého želania sa naplnili:

„Viem, že keď si robím svoju prácu, tak výsledok je aj vidieť. A som neskutočne rád, že som to dokázal aj v Čchangwone na týchto pre mňa dôležitých pretekoch. Zisk miestenky bol prvoradý, medaily sú krásny bonus. Teším sa z toho. Predviedol som naozaj vysoké výsledky, či už súťaži jednotlivcov alebo mixe. V tímovom mixe som mal v základe len jednu chybu a dve vo finále, v ktorom sme si od začiatku až dokonca držali prvú pozíciu. Náš výkon v základe znamenal vyrovnanie svetového rekordu spolu s Rusmi. Potvrdili sme, že tvoríme so Zuzkou veľmi silnú dvojicu. Dnes sa mi aj finále strieľalo pokojnejšie, určite môžem aj za Zuzku povedať, že sme si po zisku miesteniek na OH v individuálnych pretekoch trochu odfúkli. Samozrejme, aj vo finále sme si robili svoju prácu a držali si od začiatku do konca náskok pred súpermi. Finále je hlavne o mentálnej príprave. Samozrejme, je potrebné i športové šťastie, vzájomná podpora a dôvera. Ja som mal dnes už veľké bolesti od polovice pretekov som musel zapojiť všetko čo vo mne ostalo, a o to je to víťazstvo krajšie. „

Zverenec trénera Branislava Slamku sa na vrcholných podujatiach sezóny presadil napriek tomu, že zdravotne ešte nie je úplne optimálne.

„Celý rok riešim fyzioterapiu, pretože som viackrát spomínal, že to nie je po operácii stopercentné, ale pracujem na tom s mojím tímom. Chcem sa poďakovať touto cestou všetkým, ktorí prispeli a prispievajú k zlepšeniu môjho stavu, či už sú to maséri, fyzioterapeuti, … A najmä obrovská vďaka patrí mojej manželke, bez ktorej by som to nezvládol. Je to pre mňa obrovská pomoc, celý ten servis, ktorý mi robí. Pripraví ma na preteky z fyzickej i psychickej stránky. Ďakujem jej, že mohla byť so mnou i na týchto dôležitých pretekoch. Neviem to všetko ani slovami ani opísať, pretože, ak je človek fit, vôbec si neuvedomuje, čo to všetko zahŕňa. Vďaka aj trénerovi, ktorý prispel k tomu, aby som mal zabezpečený tento servis na prípravu a regeneráciu. Bez toho by to naozaj nešlo,“ pokračoval člen ŠCP Bratislava.

S Rehák Štefečekovou uspeli v tímovom mixe na všetkých tohtoročných podujatiach.

„Každý náš spoločný štart v tejto disciplíne nám doteraz priniesol stupienok víťazov, čím len potvrdzujeme, že aj spolu patríme do svetovej špičky. Získali sme ďalšie dve miestenky pre Slovensko, takže sme tu predviedli nadľudský výkon. Skutočne úžasné,“ nadchýnal sa E. Varga, ktorý sa už nevie dočkať príchodu domov: „Teším sa hlavne na syna, ktorý nás čaká u starých rodičov. Ďakujem aj im za pomoc. A samozrejme aj všetkým, ktorí mi držali palce a gratulovali.“