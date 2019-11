Predvolebné peklo sa začína. Glváč odstúpil a vyhráža sa pomstou

Podpredseda parlamentu Martin Glváč (Smer-SD) odstúpil zo svojej funkcie po zozbieraní podpisov na opakovaný pokus o jeho odvolanie. Takýto krok sa očakával, lebo aj koaličný partner Most – Híd by pravdepodobne hlasoval za jeho odvolanie. Zatiaľ je to predvídateľný scenár, ale nastupuje jedno „ale“. Podľa neho týmto sa nič nekončí, ale iba všetko začína. Začína sa predvolebný boj a jeho pád by mal stiahnuť aj ďalších. Samozrejme tých, ktorí ho najviac rozčarovali.

Pomsta je sladká

Glváč tvrdí, že je obeťou kampane voči jeho osobe a strane Smer-SD. Hrozí odvetnými krokmi voči predsedovi koaličného Mosta-Híd Bélovi Bugárovi či šéfovi opozičnej strany Sme rodina Borisovi Kollárovi. Nečakal, že práve títo dvaja ho zradia. Najmä Bugár, bez ktorého by koalícia nevznikla, a ktorá mu toho dosť priniesla.

Neprekvapujú preto slová Glváča, že „každému normálne uvažujúcemu človeku, ktorý sleduje médiá a politiku, musí byť jasné, že tu vôbec nejde o jeho osobu, ale o špinavú predvolebnú kampaň, v ktorej stará opozícia súperí o holé prežitie s tzv. novými opozičnými politikmi“. V tomto má pravdu, lebo preferenčné percentá sú neúprosné a Most-Híd sa spamätal, že idú voľby a treba niečo robiť proti Smeru. Možno neskoro.

Boris Kollár je iná rozprávka. Sám priznal, že Kočnera poznal, že sa s ním stretával. V rozhovore pre webnoviny.sk uviedol: “Ja nemusím klamať, nemusím hrať divadlo. Poznám ho 30 rokov. Na ktorej strane barikády stojí on a na ktorej ja, je úplne jasné. Nerobil som s ním obchody, kšefty, nechodil som mu za manželkou…“ Mnohí práve Kollára a jeho Sme rodina videli ako možného partnera so Smerom, a teraz zrada. Glváč možno s právom poukazuje, že treba všetko merať rovnakým metrom. Rozhodnú však o tom voliči.

Ide iba o Glvačov výstrel do prázdna?

Nevylučujme, že všetko sú iba Glváčove zbožné želania, Známe je, že jeho pôsobenie v strane je dlhé roky tŕňom v oku hlavného šéfa Roberta Fica. A len z jemu známych dôvodov ho držal vo funkcii.

Mlčal dokonca aj pri kauze jeho komunikácie s Alenou Zsuzsovou. Glváč vtedy neodstúpil. Mlčal aj pri najnovšej s Kočnerom. Možno sa mu konečne splnila dávna túžba.

Zároveň,ako uviedol politológ Radoslav Štefančík, pre Smer-SD by bolo menej výhodné, keby bol Glváč odvolaný zo svojej pozície. Počas volebnej kampane môžu argumentovať, že sa u nich prejavil vyšší štandard politickej kultúry. Očakávajú to aj od druhých.