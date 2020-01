Preferencie Smeru klesajú a kotlebovci stúpajú, do parlamentu by sa dostali aj Sulík s Kollárom

Ak by sa parlamentné voľby konali v strede januára, vyhrala by ich strana Smer-SD so 17,1 percentami hlasov, vyplýva to z prieskumu agentúry Polis pre televíziu JOJ. Na druhom mieste skončili Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko s 12,4 percentami hlasov a na treťom mieste dostali 10 percent hlasov koalícia strán OĽaNO-Nova-KÚ-Zmena zdola

Prieskum, ktorý telefonicky uskutočnili medzi 10. až 15. januárom 2020 na vzorke 1140 respondentov starších ako 18 rokov ukázal, že na štvrtú pozíciu sa dostala Kiskova strana Za ľudí s 9,7 percentami hlasov a v jej závese sa objavila koalícia strán Progresívne Slovensko/Spolu – občianska demokracia s 8,4 percentami hlasov.

Hranicu šiestich percent prekročila Slovenská národná strana so 6,3 percentami hlasov a do parlamentu by sa veľmi tesne dostali aj strany Sme rodina a Sloboda a solidarita, ktoré získali zhodne po 5,6 percentá hlasov.

Pred bránami parlamentu zostali strany Most-Híd (4,9 %), Spolupatričnosť (4,3 %), Dobrá voľba (4,1 %) či Harabinova strana Vlasť (3,8 %).

V parlamente by najsilnejšia strana Smer-SD obsadila 32 kresiel, Kotlebovci by zabrali 23 kresiel, OĽaNO, NOVA, Kresťanská únia a Zmena zdola by mali rovnaký počet mandátov ako Za ľudí, a to po 18 mandátov. Koalícia PS/Spolu by získala 16 mandátov, národniari 12, kresťanskí demokrati 11 a Sme rodina spolu s liberálmi z SaS rovnako po desať mandátov.

Respondenti v prieskume odpovedali na otázku: „Keby boli voľby tento víkend, ktorú stranu by ste volili?“ Agentúra Polis vyrátala volebné preferencie z 57 % volebnej účasti, pričom až 37 % opýtaných nebolo rozhodnutých a 12 % by sa volieb nezúčastnilo.